H ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμα σε ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακό για τον μεταξύ τους αγώνα, ενώ τιμώρησε τον Πανιώνιο με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις τιμωρίες της για δυο ματς. Όσον αφορά την αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό η Επιτροπή επέβαλε πρόστια και στις δυο ομάδες. Οι Λαρισαίοι θα πληρώσουν 15.000 ευρώ για συμπλοκή φιλάθλων, ενώ οι Πειραιώτες θα δώσει 10.000 ευρώ για καταστροφή εννέα plexiglass.

Από εκεί και πέρα η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Πανιώνιο με ποινή κεκλεισμένων των θυρών, για ρίψη δυο κροτίδων και τριών μπουκαλιών στο ντέρμπι με την Καλαμάτα. Ο Ιστορικός θα εκτίσει την ποινή του στον επόμενο εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β'.

Θυμίζουμε πως στο αντίστοιχο περσινό ματς στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος είχε τιμωρηθεί για πολύ πιο σοβαρό επεισόδιο με μερικό κλείσμο του γηπέδου.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Η Επιτροπή

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας,

β) σχετικό Έγγραφο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας,

γ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ Ολυμπιακός, στις 18/10/2025 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 2025/2026, έλαβε χώρα φαινόμενο βίας – συμπλοκή μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 31/2025 Απόφασή της διοικητικό πρόστιμο ύψους 15.000€ στην ΠΑΕ ΑΕΛ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

την Έκθεση συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από την οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ Ολυμπιακός, στις 18/10/2025 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 2025/2026, έλαβε χώρα φαινόμενο βίας και δη θραύση-καταστροφή εννέα (9) διαχωριστικών-προστατευτικών χωρισμάτων τύπου plexiglass, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 32/2025 Απόφασή της διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

3. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών,

β) τις σχετικές Εκθέσεις των Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής (Super League 2) και της ΔΕΑΒ,

γ) το Φύλλο Αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, στις 26/10/2025 στο Στάδιο Ν. Σμύρνης, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας πυροδότησαν και έρριψαν εντός της κερκίδας δύο (2) κροτίδες και τρία (3) πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος προς τον Βοηθό Διαιτητή και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 43/2025 Πράξη της, στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν.5224/2025».