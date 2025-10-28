ΟΦΗ: Ο Ρακονιάτς έφυγε με τραυματισμό από το ματς με τον Ηρακλή
Ο Μάρκο Ρακονιάτς πέτυχε το παρθενικό γκολ με τη φανέλα του ΟΦΗ, καθώς σκόραρε στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Ηρακλή και ισοφάρισε σε 1-1. Ο διεθνής Μαυροβούνιος φορ άφησε τη θέση του στον Θεοδοσουλάκη στην ανάπαυλα, με την αλλαγή να είναι αναγκαστική.
Ο υψηλόσωμος επιεθτικός δέχθηκε χτύπημα στο πέλμα, από πάτημα αντιπάλου και έχει πρηστεί σε εκείνο το σημείο. Ο Ρακονιάτς θα κάνει εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Ο ΟΦΗ θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στην εποχή του Χρήστου Κόντη την Τετάρτη (29/10) στις 17:00, αντί για τις 11:00 που είχε οριστεί.
