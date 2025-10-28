Ο Απόστολος Αποστολόπουλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα του Παναιτωλικού με την Ελλάς Σύρου, έχοντας μυικό πρόβλημα. Καμία ανησυχία για τον Νικολάου.

Ο Παναιτωλικός πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε με 4-1 της Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο. Το αρνητικό για τον Γιάννη Αναστασίου είναι πως έγιναν δυο αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Απόστολος Αποστολόπουλος ένιωσε νέες ενοχλήσεις στον δικέφαλο, λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από αντίστοιχο τραυματισμό και συνεπώς υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του. Ο νεαρός μπακ θα κάνει μαγνητική, ώστε να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Από την άλλη ο Βαγγέλης Νικολάου έχει δεχθεί χτύπημα και είχε δυσκολία στην αναπνοή του, με την κατάσταση του να μην εμπνέει μεγάλη ανησυχία. Εφόσον έχει κάποιο αιμάτωμα θα χρειαστεί σύντομο διάστημα για να είναι στο 100%. Από εκεί και πέρα χτύπημα δέχτηκε κι ο Τζέισον Τσούρα, ο οποίος έγινε αλλαγή στην ανάπαυλα. Η κατάσταση τους θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.

«Ο Αποστολόπουλος έχει ενοχλήσεις πάλι στον δικέφαλο. Είναι ανησυχητικό γιατί επέστρεψε από τέτοιο τραυματισμό. Έχει αρκετούς τραυματισμούς από το καλοκαίρι. Ο Νικολάου έχει χτύπημα και δυσκολευόταν στην αναπνοή. Αν έχει κάποιο αιμάτωμα σε 1-2 μέρες θα είναι εντάξει», είπε στις δηλώσεις του στην Cosmote TV σχετικά με τους τραυματίες ο Γιάννης Αναστασίου.

Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Κυριακή την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τον αγώνα με τον Δικέφαλο ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορει να υπολογίζει ούτε στον έτερο αριστερό μπακ Κριστιάν Μανρίκε, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή λόγω καρτών κάτι που κάνει ακόμα μια σημαντική την ενδεχόμενη απουσία του Αποστολόπουλου.