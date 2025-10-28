Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πάτρα. Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις.

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό με μαχαίρι, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από συνομήλικό του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας 17χρονος οπαδός ομάδας της πρωτεύουσας, πλησίασε έναν συνομήλικό του που υποστηρίζει άλλη ομάδα της Αττικής και οι δύο νέοι άρχισαν να λογομαχούν για οπαδικούς λόγους. Η ένταση γρήγορα ξέφυγε, με αποτέλεσμα ο πρώτος να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον δεύτερο στον λαιμό, προτού τραπεί σε φυγή.

Το τραυματισμένο παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 11, προχώρησαν στη σύλληψή του. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

