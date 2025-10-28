H UEFA θύμισε τα τέσσερα γκολ του ΠΑΟΚ επί της Λιλ.

Η σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιλ και μάλιστα με τέσσερα γκολ, προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Η UEFA στον λογαριασμό της σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση του Europa League θύμισε τα γκολ του ΠΑΟΚ με ατάκα από την οσκαρική ταινία «Μονομάχος».

«Δεν διασκεδάζετε;» ήταν η ατάκα που χρησιμοποίησε στην αρένα και ο ηθοποιός Ράσελ Κρόου. Στη συνέχεια η UEFA καλεί να τον κόσμο να πάρει ποπ κορν και να δει τα γκολ. «Απολαύστε κάθε γκολ του ΠΑΟΚ στο θρίλερ 4-3».

Δείτε την ανάρτηση και τα γκολ