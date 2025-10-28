ΠΑΟΚ: Με ατάκα από «μονομάχο» η UEFA πρόσφερε τα γκολ του Δικεφάλου επί της Λιλ
Η σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιλ και μάλιστα με τέσσερα γκολ, προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.
Η UEFA στον λογαριασμό της σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση του Europa League θύμισε τα γκολ του ΠΑΟΚ με ατάκα από την οσκαρική ταινία «Μονομάχος».
«Δεν διασκεδάζετε;» ήταν η ατάκα που χρησιμοποίησε στην αρένα και ο ηθοποιός Ράσελ Κρόου. Στη συνέχεια η UEFA καλεί να τον κόσμο να πάρει ποπ κορν και να δει τα γκολ. «Απολαύστε κάθε γκολ του ΠΑΟΚ στο θρίλερ 4-3».
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Ο Σουαλιό Μεϊτέ των αποδείξεων
Δείτε την ανάρτηση και τα γκολ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.