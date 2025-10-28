Βόλος για το πέναλτι που ζήτησε στο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου έτσι δεν θα ξεχάσουμε κι αυτό»

Ο Βόλος με το δικό του τρόπο σχολίασε την απόφαση των Βεργέτη-Παπαπέτρου να μην δώσουν πέναλτι στο μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου.

Ο Βόλος φωνάζει για πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου σε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Αχιλλέας Μπέος, με προσωπική αναφορά είχε πει: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» και με δελτίο τύπου της ΠΑΕ στέκεται στη φάση γράφοντας:

«Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου».

