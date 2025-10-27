Ολυμπιακός: Το σχόλιο του αθλητικού διευθυντή της Μιάλμπι για το εάν παραμένουν στο κάδρο για Μανέ οι Πειραιώτες
Ο αθλητικός διευθυντής Μιάλμπι ρωτήθηκ από σουηδικό ΜΜΕ για το εάν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μέσα στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ.
Η Μιάλμπι δείχνει πώς θέλει να πουλήσει τον παίκτη της και ο αθλητικός της διευθυντής έκανε λόγο για ενδιαφερόμενες ομάδες. Όταν το FotbollDirekt ρώτησε τον Χάσε Λάρσον για το εάν ο Ολυμπιακός παραμένει στο κάδρο για τον Μανέ απάντησε: «Όχι. Έχουμε τελειώσει με αυτήν την ομάδα. Δεν θα κάνουμε ξανά δουλειές με τον Ολυμπιακό ως Μιάλμπι».
@Photo credits: eurokinissi, ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Wyscout Analysis, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο terminator Κοστίνια έκανε μεγάλο come back και παίζει ένα μήνα... μόνος του!
- Νικολαΐδης: «Η ΑΕΚ μπήκε με ψυχολογία να μην ηττηθεί από τον Ολυμπιακό, έχανε όλες τις εναέριες μονομαχίες»
- Ολυμπιακός: «Έφυγαν» 28.000 εισιτήρια για Άρη, ένα ακόμη sold out προ των πυλών