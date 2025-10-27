Ο αθλητικός διευθυντής Μιάλμπι ρωτήθηκ από σουηδικό ΜΜΕ για το εάν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μέσα στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ.

Η Μιάλμπι δείχνει πώς θέλει να πουλήσει τον παίκτη της και ο αθλητικός της διευθυντής έκανε λόγο για ενδιαφερόμενες ομάδες. Όταν το FotbollDirekt ρώτησε τον Χάσε Λάρσον για το εάν ο Ολυμπιακός παραμένει στο κάδρο για τον Μανέ απάντησε: «Όχι. Έχουμε τελειώσει με αυτήν την ομάδα. Δεν θα κάνουμε ξανά δουλειές με τον Ολυμπιακό ως Μιάλμπι».