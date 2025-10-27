Αν η ΑΕΚ πήγε στο Φάληρο να «μη φάει πολλά» πέτυχε, αν πήγε ως διεκδικήτρια τίτλου απέτυχε!
Η εβδομάδα που προηγήθηκε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο είχε δύο αναγνώσεις για τον οργανισμό της ΑΕΚ, αλλά και τον κόσμο της. Το πρώτο σκέλος ήταν από τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ως και την πρώτη σέντρα του αγώνα με την Αμπερντίν.
Η Ένωση γνωρίζει την ήττα από τον Δικέφαλο του Βορρά χωρίς… πολλά – πολλά, μετράει μια ακόμη ήττα σε ντέρμπι (ένα κακό σερί που άρχισε από πέρσι), δείχνει μια φοβική ομάδα πίσω από τη μπάλα και γενικά σε καμία περίπτωση δεν πείθει το κοινό της. Ο κόσμος φεύγει απογοητευμένος από το γήπεδο κι έχοντας στην άκρη του μυαλού του τον ερχόμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο «μη γίνει και κανένα μεγάλο κακό».
Το δεύτερο σκέλος είναι από το ματς με την Αμπερντίν την περασμένη Πέμπτη έως και την πρώτη σέντρα στο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ είναι καταιγιστική κόντρα στους Σκωτσέζους. Βάζει 6 γκολ και θα μπορούσε… 16. ΟΚ, ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας, αλλά μια ευρωπαϊκή νίκη και ειδικά με ένα τόσο ευρύ σκορ έχει πάντα την σημασία της.
Εννέα σερί ήττες σε ντέρμπι η Ένωση
Νίκολιτς: «Είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο, μας έλειπε η φρεσκάδα»
Λέξη - λέξη τα «καρφιά» Νίκολιτς για παίκτες που δεν έχουν φιλοδοξία: «Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτά...»
Ειδικό βάρος και στον τομέα της ψυχολογίας. Με λίγα λόγια η ΑΕΚ δεν πήγε στον Πειραιά να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ως η ομάδα που έχασε εύκολα στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ, αλλά ως η ομάδα που προέρχεται από μια ευρωπαϊκή εξάρα με τα βασικά της ατού σε καλό βράδυ.
Το ταμείο του Φαλήρου όμως έδειξε πως τελικά όλοι στο… κιτρινόμαυρο στρατόπεδο «έμειναν» στη νύχτα επί της Αμπερντίν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τόσο εύκολα που ίσως αρκετοί παίκτες του να μην έκαναν καν ντους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη. Δεν ίδρωσαν καν για να πάρουν ένα από τα πιο εύκολα τρίποντα της χρονιάς και μάλιστα σε ντέρμπι.
Χωρίς να φορτσάρουν, χωρίς να παρουσιάσουν κάποιο σούπερ πρόσωπο, χωρίς να είναι μια ομάδα που σε πιάνει από το λαιμό όπως μας είχε συνηθίσει ο Μεντιλίμπαρ στα περσινά ντέρμπι. Το ματς σου έδινε την αίσθηση πως και… τρεις μέρες σερί να παίζονταν, η ΑΕΚ δεν είχε καμία… διάθεση να αντισταθεί και να διεκδικήσει!
Εκανε «μόλις» στο 50+ μια… κάτι σαν ευκαιρία και στο 91’ την πρώτη σοβαρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Γίνεται κατανοητό πως με τον τρόπο αυτό η Ένωση δεν είχε τύχη στο ντέρμπι της Κυριακής. Είδαμε ξανά, σε δεύτερο κολλητό ντέρμπι (μέγιστο καμπανάκι για τον Νίκολιτς) μια ομάδα φοβική πίσω από τη μπάλα, χωρίς φρεσκάδα, χωρίς ιδέες, χωρίς να έχει να σοβαρό πλάνο μέσα στο γήπεδο. Πιθανότατα και με το μυαλό στην περσινή εξάρα, το μόνο πλάνο του Δικεφάλου ήταν να… μη χάσει με πολλά.
Αυτή φυσικά δεν είναι ανάγνωση μια ομάδας που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά ενός συλλόγου που παίζει στα πιο… χαμηλά βαθμολογικά ράφια και πάει στο Καραϊσκάκη για μια διαχειρίσιμη ήττα!
Ετσι παρατάχτηκε η ΑΕΚ στο Φάληρο, έστω κι αν ήταν ηλίου φαεινότερο πως ο φετινός Ολυμπιακός την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα που μπορούσε μέσα σε δέκα λεπτά να σε «διαλύσει».
Ένας Ολυμπιακός που προέρχονταν από ένα δύσκολο ματς, τόσο λόγω του σκορ, όσο και για τις δυνάμεις που κατανάλωσαν οι παίκτες του, γι’ αυτό και ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε… λίφτινγκ ενδεκάδας, ξεκινώντας μάλιστα με δύο φορ. Το -4 που βρίσκεται η ΑΕΚ από την κορυφή φυσικά και δεν είναι καμία διαφορά που απαγορεύει οτιδήποτε.
Ούτε η πρώτη παρέλαση δεν έγινε ακόμη. Δρόμος υπάρχει πολύς μπροστά. Όμως με δύο back to back ντέρμπι στην πλάτη της και μάλιστα ίδια αποτελέσματα και εικόνα, κάτι δείχνει.
Όχι καλό για την Ένωση και για τον ίδιο τον Νίκολιτς. Κι όσο κοντά κι φαίνεται ο Ιανουάριος των μεταγραφών, άλλο τόσο μακριά είναι για να επαναπαυτεί κανείς για τις πιθανές αλλαγές που έρχονται.
