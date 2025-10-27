Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ολοκλήρωσε έρευνα αναφορικά με περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Βόλος - Ολυμπιακός που έγινε στις 30/08 στο Πανθεσσαλικό.

Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική Αστυνομία ταυτοποιήθηκαν -11- άτομα, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Βόλο (στο Βόλος - Ολυμπιακός στις 30 Αυγούστου). Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ατόμων, υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας: «Ταυτοποιήθηκαν -11- άτομα, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Βόλο.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ατόμων, υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -15- ημεδαπών, για -κατά περίπτωση- παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -11- ημεδαπών, εκ των οποίων οι -5- ανήλικοι, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 30-08-2025 στον Βόλο.

Επιπλέον, προέκυψε η -κατά περίπτωση- εμπλοκή -4- υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα, οι οποίοι, από συγκεκριμένους χρόνους και έπειτα, περιστασιακά, κατά την προσέγγιση φιλάθλων δεν εφάρμοζαν την προβλεπόμενη διαδικασία επικύρωσης των εισιτηρίων ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα αυτών, επιτρέποντας και διευκολύνοντας έτσι την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η ταυτοποίηση του συνόλου των φιλάθλων που ενεπλάκησαν στις προαναφερόμενες πράξεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου συνεχίζεται για τη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων άγνωστων μέχρι στιγμής δραστών».