Θέμα συζήτησης στην εκπομπή των «Galacticos» αποτέλεσε η ανακοίνωση του Asteras Aktor κατά της διαιτησίας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αντικείμενο σχολιασμού και συζήτησης αποτέλεσε στην εκπομπή των « Galacticos » η ανακοίνωση του Asteras Aktor για τη διαιτησία του Τζήλου για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και τα όσα υπέδειξε ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από τον ρόλο του ως VAR.

Συγκεκριμένα, αφού διαβάστηκε στον αέρα η επίσημη τοποθέτηση των Αρκάδων, ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε το γεγονός ότι του προκαλεί εντύπωση που εξέδωσε ανακοίνωση μια ομάδα η οποία δεν συνηθίζει να σχολιάζει επίσημα τη διαιτησία και τους διαιτητές ενώ πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση είναι «κατά βάση εκτός πραγματικότητας» και ότι είναι «αστείο» να μιλάμε για το αν υπάρχει πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ψάρρας είπε, ότι η ΚΕΔ και συγκεκριμένα ο Στεφάν Λανουά έχει ζητήσει και έχει δώσει οδηγία να κοπούν τα τραβήγματα εντός περιοχής και ότι όλα θα πρέπει να δίνονται πέναλτι.

Μάλιστα, στη συζήτηση μπήκε και η φάση του ματς Λιλ - ΠΑΟΚ...

Δείτε το στιγμιότυπο από 01:01:36 μέχρι 01:04:13.