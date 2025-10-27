Ράφα Μπενίτεθ για Οτσοτορένα: «Θα θυμάμαι για πάντα όλες τις καλές στιγμές που μοιραστήκαμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποχαιρέτησε τον πρώην συνεργάτη του, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, που άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή με μία ανάρτησή του στο Instagram.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας για τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο πρώην συνεργάτης και φίλος του, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών, αφού εδώ και καιρό έδινε μάχη με συγκεκριμένη ασθένεια.

Ο θρυλικός τερματοφύλακας στην Βαλένθια είχε υπάρξει μέλος του τεχνικού επιτελείου του Μαδριλένου κόουτς για έξι χρόνια, μία τριετία στις «νυχτερίδες» (2001-2004) και μία στην Λίβερπουλ (2004-2007).

Η ανάρτηση του Ράφα Μπενίτεθ

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ότσο.

Θα θυμάμαι πάντα όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Τις συζητήσεις μας, τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε στο ποδόσφαιρο και τον ήρεμο τρόπο που ήσουν πάντα δίπλα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά σου».

Ποιος ήταν ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα

Ο Βάσκος πορτιέρε ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 1982, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εδραιωθεί στην βασική εντεκάδα. Έμεινε δεύτερος, πίσω από τον Μιγκέλ Άνχελ, ωστόσο κατόρθωσε να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο UEFA και ένα Λιγκ Καπ, πριν ενταχθεί στις «Νυχτερίδες».

Τη σεζόν 1989-1990 ήταν από τους πρωταγωνιστές, με τη Βαλένθια να τερματίζει 2η και τον ίδιο να κατακτά το τρόπαιο «Ζαμόρα», αφού είχε δεχθεί τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα.

Μετά το φινάλε της καριέρας του, το 1998, εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων, με τις «Νυχτερίδες» να του δίνουν την πρώτη ευκαιρία, και τον ίδιο να αναδεικνύεται σε κορυφαίο του είδους. Αποχώρησε μόνο για χάρη της Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ, τη σεζόν 2004 και το 2007 επέστρεψε «σπίτι» του, όπου δούλεψε μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα είχε αντίστοιχο ρόλο και στην Εθνική Ισπανίας (2008-2021).