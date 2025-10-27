«Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό»: Το συγκινητικό story του Τσικίνιο με τον Ζοάο Μάριο

Μετά το τέλος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο Τσικίνιο αντάλλαξε φανέλες με τον Ζοάο Μάριο και ανέβασε ένα όμορφο story που δείχνει τη φιλία των δύο παικτών.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ καθώς επικράτησε με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μετά το τέλος του ματς, υπήρξε ένα πολύ όμορφο συμβάν καθώς ο Τσικίνιο αντάλλαξε φανέλα με τον Ζοάο Μάριο και αγκαλιάστηκαν, δείγμα της φιλίας που τους ενώνει από την κοινή τους παρουσία στη Μπενφίκα.

Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέβασε ένα story με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, γράφοντας: «Αντιπαλότητα μέσα στο γήπεδο, υπεράσπιση των εμβλημάτων μας! Φιλία και σεβασμός έξω από αυτό».