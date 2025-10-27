Ταρέμι: «Ξέρω τι θέλει ο Ελ Καμπί όταν παίζουμε μαζί»

Οι δηλώσεις του Μεχντί Ταρέμι στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο Φάληρο.

Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο, καθώς είχε κερδισμένο πέναλτι και γκολ. Ο Ιρανός φορ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς κι αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία του με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ως επιθετικό δίδυμο.

Οι δηλώσεις του Ταρέμι

«Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους οπαδούς και στον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για όλους. Δεν νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης, αλλά είμαι εδώ για να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη που πήραμε».

Για τη συνεργασία του με τον Ελ Καμπί: «Είναι ένας έξυπνος επιθετικός και ξέρω τι θέλει ως συνεργάτης όταν παίζουμε μαζί. Η συνεργασία πήγε καλά, ήταν μια απόφαση του προπονητή που βγήκε καλά».