Μεντιλίμπαρ: «Χρειαζόμασταν τη νίκη για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του φετινή νίκη σε ντέρμπι, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ στο Φάληρο με 2-0. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, έχοντας 19 βαθμούς και άφησε 3η την ΑΕΚ με 16 πόντους.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην ψυχολική ώθηση που θα δώσει στην ομάδα του αυτό το τρίποντο, ενώ έκανε αναφορά και στον MVP, Μεχντί Ταρέμι.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για την πρώτη νίκη σε ντέρμπι στην τρέχουσα σεζόν: «Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι, αλλά σαν ένα παιχνίδι που είναι σαν όλα τα άλλα και θέλουμε να νικάμε όλα τα παιχνίδια. Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε.

Μας κάνει πολύ χαρούμενους το 2-0 και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Χρειαζόμασταν να επιστρέψουμε στις νίκες μετά τις δύο ήττες που κάναμε, για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας».

Για τον Ταρέμι: «Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα. Δεν είναι ακόμα στο 100% του, δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας και δεν ήταν σε καλή φόρμα όταν ήρθε σε εμάς. Ελπίζουμε να βελτιώνεται όσο περνάει η σεζόν».