Μπέος μετά το ΠΑΟΚ - Βόλος: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Με μήνυμά του στα social ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στην διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ λέγοντας μεταξύ άλλων «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Ο Βόλος δεν τα κατάφερε κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Super League γνωρίζοντας την ήττα με 3-0. Μετά το τέλος του αγώνα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος με ποστάρισμά του στην σελίδα του στο Facebook ανέφερε τα εξής: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.

Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπετρου.»