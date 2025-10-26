Ολυμπιακός: Αποθέωση και απόλυτη στήριξη στον Τζολάκη από τον κόσμο! (vid)
Λίγο μετά τις 20.15 βγήκαν για ζέσταμα οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ.
Φυσικά, ο κόσμος αποθέωσε και χειροκρότησε τον Κωνσταντή Τζολάκη, φωνάζοντας ρυθμικά και το όνομά του. Ο κίπερ των ερυθρόλευκων έχει δεχτεί κριτική το τελευταίο διάστημα, με τους φίλους των νταμπλούχων Ελλάδας να αναγνωρίζει την κλάση του και φυσικά την προσφορά του στην ομάδα ως τώρα δείχνοντάς του εμπράκτως το πόσο τον στηρίζει.
Το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη:
🔴 Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον Κωνσταντή Τζολάκη πριν το ματς με την ΑΕΚ!#olympiacosFC #aekfc #olyaek pic.twitter.com/aZzrvpCgFs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 26, 2025
