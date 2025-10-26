Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε και έδειξε την απόλυτη στήριξή του στον Κωνσταντή Τζολάκη πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Λίγο μετά τις 20.15 βγήκαν για ζέσταμα οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ.

Φυσικά, ο κόσμος αποθέωσε και χειροκρότησε τον Κωνσταντή Τζολάκη, φωνάζοντας ρυθμικά και το όνομά του. Ο κίπερ των ερυθρόλευκων έχει δεχτεί κριτική το τελευταίο διάστημα, με τους φίλους των νταμπλούχων Ελλάδας να αναγνωρίζει την κλάση του και φυσικά την προσφορά του στην ομάδα ως τώρα δείχνοντάς του εμπράκτως το πόσο τον στηρίζει.

Το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη: