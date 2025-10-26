Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Ο λόγος που πέταξαν φανούς οι φίλοι των ερυθρόλευκων έξω από το Καραϊσκάκης (vid)
Μια πράξη προς τιμή της μνήμης ενός φιλάθλου του Ολυμπιακού από τους φίλους της ομάδας.
Πίσω από το μνημείο των θυμάτων της Θύρας 7, αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ουρανός του Καραϊσκάκης γέμισε με φανούς.
Ο λόγος ήταν ότι ένας φίλος της ομάδας έφυγε από τη ζωή πρόσφατα κι έτσι οι φίλοι θέλησαν μ' αυτήν τη συμβολική κίνηση να τιμήσουν την απώλειά του.
Το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη:
Γέμισε με φανούς το «Καραϊσκάκης» πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ!#olympiacosfc #olyaek pic.twitter.com/oNm1MBY8rd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.