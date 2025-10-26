Οι φίλοι του Ολυμπιακού, αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με την ΑΕΚ άφησαν φανούς στον ουρανό στη μνήμη ενός φιλάθλου που δεν είναι πια στη ζωή.

Μια πράξη προς τιμή της μνήμης ενός φιλάθλου του Ολυμπιακού από τους φίλους της ομάδας.

Πίσω από το μνημείο των θυμάτων της Θύρας 7, αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ουρανός του Καραϊσκάκης γέμισε με φανούς.

Ο λόγος ήταν ότι ένας φίλος της ομάδας έφυγε από τη ζωή πρόσφατα κι έτσι οι φίλοι θέλησαν μ' αυτήν τη συμβολική κίνηση να τιμήσουν την απώλειά του.

Το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη: