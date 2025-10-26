Ράσταβατς: «Eυχαριστώ τον Μπούση για την ευκαιρία, ο ΟΦΗ έχει φανέλα ειδικού βάρους»

Η δήλωση του Μίλαν Ράσταβατς μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ.

Έπειτα από ένα χρόνο κοινής πορείας ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ. Οι δυο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, λόγω της κακής πορείας των Κρητικών στο πρωτάθλημα, μέχρι στιγμής.

Ο Σέρβος τεχνικός στην αποχαιρετιστήρια δήλωση του αναφέρθηκε στο ειδικό βάρος της φανέλας του Ομίλου, στην πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου και ευχαρίστησε τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση.

Από εκεί και πέρα ο Ράσταβατς έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαδόχου του και πλέον μένει να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι αυτός.

Το μήνυμα του Μίλαν Ράσταβατς

«Είμαι χαρούμενος που για έναν χρόνο αποτέλεσα μέλος αυτής της ποδοσφαιρικής “οικογένειας”. Στο ταξίδι αυτό υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές, ειδικά την προηγούμενη σεζόν, όταν καταφέραμε να φτάσουμε ως τον τελικό κυπέλλου. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τους ποδοσφαιριστές για όσα ζήσαμε μαζί, αλλά και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα, τόσο μέσα στα αποδυτήρια όσο και γενικά τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν την ομάδα.

Ο ΟΦΗ έχει φανέλα ειδικού βάρους και όλοι όσοι είναι εντός ομάδας λειτουργούν με πάθος. Αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται κάποιος από την πρώτη στιγμή.

Καταλαβαίνω τους φιλάθλους, οι οποίοι έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι για να μας στηρίξουν στην Τρίπολη, αλλά και στον τελικό και τους δώσαμε μεγάλη χαρά, αλλά απογοητεύτηκαν από εμάς στους αγώνες που χάσαμε. Πάντα όμως μας υποστήριζαν με πάθος σε όλους τους αγώνες και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Εν κατακλείδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στον κ. Μπούση που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στον ΟΦΗ, στα μέλη της διοίκησης, σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας και τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία για τη συνέχεια και είμαι στη διάθεση του νέου προπονητή για οτιδήποτε χρειαστεί, για το καλό του ΟΦΗ, κάτι που έκανε και ο κ. Δέλλας σ’ εμένα όταν ήρθα στην ομάδα».