Παπαδόπουλος: «Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει το ματς στο τέλος»

Στον δυνατό αέρα στάθηκε ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος λέγοντας πως η ομάδα του στο τέλος θα μπορούσε να είχε χάσει το ματς από τον Άρη.

Ο Λεβαδειακός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ματς με τον Άρη ισοφάρισε και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ο αέρας δεν βοήθησε ούτε εμάς ούτε τον αντίπαλο. Δεν είχαν οι παίκτες ηρεμία για να παίξουν. Κυνηγούσαμε από νωρίς το σκορ. κάναμε καλό δεύτερο μέρος μέχρι ένα σημείο και ισοφαρίσαμε.

Είχαμε κάποιες στιγμές που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο τελείωμα, αλλά κάλλιστα μπορούσαμε να χάσουμε και το ματς. Θα ήταν άδικο βέβαια. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας που δείχνουν ότι δεν τα παρατούν απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως ο Άρης».