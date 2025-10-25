ΑΕΛ Novibet: «Συγχαρητήρια σε παίκτες, τεχνικό επιτελείο και τον μοναδικό κόσμο μας»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet συνεχάρη τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για τη νίκη επί του Λεβαδειακού, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου που έκανε τους ποδοσφαιριστές να νιώθουν πως έπαιζαν εντός έδρας.

Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη στην φετινή Super League επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Μετά το τέλος του αγώνα η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και ολόκληρο τον οργανισμό για την πρώτη μας νίκη στη Super League, μια νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας που συνοδεύτηκε από μία εξίσου πειστική εμφάνιση της ομάδας.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά το μοναδικό φίλαθλο κοινό μας, που για ακόμη μια φορά έδωσε βροντερό «παρών» με χιλιάδες φιλάθλους, διδάσκοντας φίλαθλο ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά, εντός και εκτός του γηπέδου».