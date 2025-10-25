ΑΕΛ Novibet: «Συγχαρητήρια σε παίκτες, τεχνικό επιτελείο και τον μοναδικό κόσμο μας»
Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη στην φετινή Super League επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Μετά το τέλος του αγώνα η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και ολόκληρο τον οργανισμό για την πρώτη μας νίκη στη Super League, μια νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας που συνοδεύτηκε από μία εξίσου πειστική εμφάνιση της ομάδας.
Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά το μοναδικό φίλαθλο κοινό μας, που για ακόμη μια φορά έδωσε βροντερό «παρών» με χιλιάδες φιλάθλους, διδάσκοντας φίλαθλο ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά, εντός και εκτός του γηπέδου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.