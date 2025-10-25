Η ΑΕΚ πηγαίνει με ψυχολογία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο η προσήλωση στο πλάνο και το μαχητικό πνεύμα θα παίξουν τεράστιο ρόλο. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Το επιβλητικό 6-0 επί της Αμπερντίν ήρθε για να ηρεμήσει τα πράγματα στην ΑΕΚ μετά από μία σειρά τριών αγώνων στην οποία η Ένωση προβλημάτισε με την εικόνα της. Το ευρύ σκορ στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα ήρθε για να φτιάξει την ψυχολογία των κιτρινόμαυρων μετά την ήττα στο πρώτο μεγάλο εγχώριο ματς της σεζόν από τον ΠΑΟΚ και ενόψει ενός ακόμη πολύ σημαντικού παιχνιδιού, όπως αυτό που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10, 21:00) στο Φάληρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του στην τρίτη πρόκληση μέσα σε μια εβδομάδα γνωρίζουν πως η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση θα πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα και μπορούν να αποτελέσουν κλειδιά για το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σε ένα γήπεδο όπου πέρυσι η Ένωση γνώρισε δύο βαριές ήττες που την πλήγωσαν ανεπανόρθωτα. Σημαντικό ρόλο φυσικά και το τακτικό πλάνο που θα ακολουθηθεί. Ο Σέρβος τεχνικός δεν είχε πολύ χρόνο για να προετοιμάσει την ομάδα του αποκλειστικά για το ντέρμπι στο Φάληρο, ωστόσο δουλειά είχε γίνει κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ενόψει Αμπερντίν.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Μουκουντί, ο οποίος μάλιστα δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη καθώς ακολουθούσε συντηρητικό πρόγραμμα λόγω του ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του. Ο Γιόβιτς, ο οποίος είχε αποκομίσει ένα χτύπημα στον αγκώνα από το παιχνίδι με την Αμπερντίν φεύγοντας με δεμένο χέρι, συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση του Σαββάτου στα Σπάτα και θα είναι διαθέσιμος. Άλλωστε δεν είχε φανεί πως ήταν κάτι ανησυχητικό, ενώ οι Περέιρα και Ζίνι παραμένουν εκτός.

Η αγωνιστική φιλοσοφία την οποία θα επιλέξει ο Νίκολιτς απέναντι στον Ολυμπιακό θα έχει μεγάλη σημασία. Το ποια θα είναι αυτή, είναι κάτι που θα διαπιστωθεί με τη σέντρα, με τον Σέρβο κόουτς να τονίζει στις δηλώσεις του ότι οι παίκτες του θα πρέπει να παίξουν έξυπνα, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον σε ποιες αλλαγές θα προχωρήσει ο Νίκολιτς σε σχέση με την ενδεκάδα που επέλεξε με Αμπερντίν λόγω και της διαχείρισης των τριών συνεχόμενων ματς.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πένραϊς φαίνεται να έχει το προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας και οι Ρέλβας, Βίντα και Ρότα θα συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα. Το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένεται να διατηρηθεί καθώς τα πήγε εξαιρετικά με την Αμπερντίν. Ο Γιόβιτς θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης, ενώ πίσω του, πιθανοί για την τριάδα είναι οι Κουτέσα, Μάνταλος και Κοϊτά. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί και κάτι διαφορετικό μεσοεπιθετικά, ακόμα και να ξεκινούσε ο Καλοσκάμης, καθώς ο Νίκολιτς έχει διάφορες επιλογές στα χέρια του.