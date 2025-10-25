Ο φορ του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει πληγώσει πολλές φορές την ΑΕΚ, σε αντίθεση με τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Ντάνιελ Ποντένσε ασφαλώς και είναι τα μεγάλα όπλα του Ολυμπιακού.

Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι δύο παίκτες θα είναι και πάλι οι αιχμές του δόρατος για τους Πειραιώτες, ενώ η Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει άψογα στο ανασταλτικό κομμάτι για να τους ακυρώσει. Η ΑΕΚ ειδικά με τον Ελ Καμπί έχει βρει τον μπελά της. Αν καταφέρει να τον περιορίσει θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να φύγει αλώβητη από το Φάληρο. Ακολουθεί ο Ποντένσε, ο οποίος πάντα είναι επικίνδυνος με την ποιότητά του.

Ο Ολυμπιακός φυσικά δεν στηρίζεται μόνο σ' αυτούς τους δύο παίκτες, ωστόσο, αν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κάνει τους Ελ Καμπί, Ποντένσε να σιγήσουν θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Ελ Καμπί εφιάλτης για την ΑΕΚ

Ο 32χρονος Μαροκινός επθετικός έχει τρομερή παράδοση εναντίον της ΑΕΚ. Ο φορ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει κόντρα στην Ένωση περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα. Ο Ελ Κααμπί έχει 4 γκολ σε 9 ματς με τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ σε 5 ματς με τον Άρη και 2 γκολ σε 10 αγώνες σε ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ έχει σε 8 αγώνες 6 γκολ και μία ασίστ...

Ο Ελ Καμπί από τα 8 ματς εναντίον της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στα μισά. Στα τρία παιχνίδια που σκόραρε νίκησε ο Ολυμπιακός και στο άλλο το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Σε μία ακόμα νίκη επί της Ένωσης δεν είχε γκολ, αλλά έδωσε ασίστ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Ελ Καμπί με αντίπαλο την ΑΕΚ

Super League

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (ένα γκολ, 81' συμμετοχής)

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 (τρία γκολ, 90' συμμετοχής)

Κύπελλο Ελλάδας

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0 (ένα γκολ, 17' συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0 (μηδέν γκολ, 22' συμμετοχής)

Super League Playoffs

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ, 61' συμμετοχής)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (ένα γκολ, 90 λεπτά συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (μηδέν γκολ, 72' συμμετοχής)

Ψάχνει το πρώτο γκολ ο Ποντένσε

Ο Ντάνιελ Ποντένσε στις 21 Οκτωβρίου έκλεισε τα 30 του χρόνια. Ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού επέστρεψε φέτος στον αγαπημένο του Πειραιά και θα αντιμετωπίσει ξανά την ΑΕΚ.

Ο Ποντένσε έχει κόντρα στην Ένωση τις περισσότερες ασίστ από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Έχει 4 κι ο απολογισμός σε αυτά τα ματς που είχε ασίστ ήταν 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Συνολικά, ο Ποντένσε έχει παίξει επτά φορές κόντρα στην ΑΕΚ με απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, όμως, δεν έχει σκοράρει με αντίπαλο την ΑΕΚ!

Ο βραχύσωμος Πορτογάλος εξτρέμ με τον Παναθηναϊκό έχει 2 γκολ σε 11 αγώνες. Με τον ΠΑΟΚ έχει 2 γκολ σε 8 αγώνες και με τον Άρη μετράει 3 γκολ σε 7 αγώνες. Με την Ένωση ακόμα ψάχνει το πρώτο του γκολ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του κόντρα στην ΑΕΚ:

Super League

2018-19

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Super League

2019-20

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Super League

2023-24

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (μία ασίστ, 54' συμμετοχής)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-2 (μηδέν γκολ και ασίστ, 83' συμμετοχής)

Super League Playoffs

2023-24

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ και ασίστ, 90' συμμετοχής)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μηδέν γκολ και ασίστ, 81' συμμετοχής)