Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 19ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη, χάρη σε φανταστικό γκολ του Πόμπο.

Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό του πρώτου της παιχνιδιού στη Νίκαια, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, ύστερα από εξαιρετική «κομπίνα» σε στατική φάση.

Το κόρνερ από τα αριστερά εκτελέστηκε με πάσα προς τον Βιγιαφάνιες, ο Αργεντινός σέντραρε προς το όριος της πειροχής και ο Πόμπο με άψογο πλασέ εκτέλεσε τον Τσάβες για το 1-0.