Έσε: «Ο Ολυμπιακός αξίζει μία συγνώμη για όσα έγιναν με την Μπαρτσελόνα»

Ο Σαντιάγο Έσε δεν θέλησε να σχολιάσει εκ νέου τη διαιτησία κόντρα στην Μπαρτσελόνα και στάθηκε στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο παίκτης που αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή, από την οποία ξεκίνησε ο... εφιάλτης για τον Ολυμπιακό. Ο Σαντιάγο Έσε δεν θέλησε να αναφερθεί ξανά στο κομμάτι της διαιτησίας δίνοντας βάρος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και το μόνο που ζήτησε θα ήταν μία συγνώμη προς τον Ολυμπιακό.

Για το πώς είναι η ομάδα μετά από όσα έγιναν στην Βαρκελώνη: «Δεν μας απασχολεί πλέον τι έγινε στην Βαρκελώνη γιατί είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με τον ίδιο τρόπο που ξεχάσαμε πολύ γρήγορα τη νίκη στη Λάρισα για να συγκεντρωθούμε στην Μπαρτσελόνα, τώρα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για αυτό».

Για την διαιτησία στο ματς με την Μπαρτσελόνα: «Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό αλλά δεν θα μας εξυπηρετούσε κάπου, ούτε θα πετύχουμε κάτι. Το μόνο που ίσως θα μπορούσαμε να πετύχουμε μιλώντας περισσότερο για αυτό θα ήταν να ζητήσουν μια συγγνώμη στον Ολυμπιακό για όσα έγιναν. Εμείς πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και να συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Εμείς και ο κόσμος που μας ακολούθησε πήγαμε εκεί με πολύ μεγάλη όρεξη και ανυπομονησία για να παίξουμε το παιχνίδι αυτό.

Ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέραμε τι θα είχε γίνει, όμως από την στιγμή που μας άφησαν με δέκα παίκτες μας στέρησαν την δυνατότητα να παίξουμε. Μέχρι εκείνη την στιγμή παίζαμε καλά, αλλά στη συνέχεια μας στέρησαν κάθε ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Όμως δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο εκεί. Πρέπει να γυρίσουμε την σελίδα και να συγκεντρωθούμε στα σημαντικά που είναι μπροστά μας. Μόνο ελπίζω κάποια στιγμή να ακουστεί μια συγγνώμη προς τον Ολυμπιακό και προς τους παίκτες του γιατί με αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά ξέρω πως μέχρι τότε ήμασταν ανταγωνιστικοί και μετά μας στέρησαν την δυνατότητα να αγωνιστούμε όπως έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε».

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να παίξουμε καλά, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι καλό που έρχεται τόσο σύντομα αυτό το ματς για να γυρίσουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω ότι συνέβη. Θα παίξουμε στο γήπεδο μας και όλοι γνωρίζουν πως μπροστά στον κόσμο είμαστε πολύ δυνατοί. Μας ακολούθησαν και στην Βαρκελώνη και παντού όπου παίζουμε είναι πάντα στο πλευρό μας. Είναι πολύ σημαντικοί για μας και έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε».