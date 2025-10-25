Άρης: Οι αλχημείες του Χιμένεθ στην άμυνα βάζουν ερωτηματικά για τη διάταξη

Μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις του ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (26/10, 17:00) με τον Λεβαδειακό, ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε τον έντονο προβληματισμό του για τη διαχείριση των απουσιών, αυτός φάνηκε επίσης μέσα από τις δοκιμές στο διάστημα της προετοιμασίας.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί τις απουσίες και των δύο αριστερών full back (Φρίντεκ, Μεντίλ). Ο τελευταίος συμμετείχε σε μέρος της χθεσινής (24/10) προπόνησης, εκτιμάται όμως ότι δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει παιχνίδι. Έχει επίσης να προσέξει την απουσία και του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Αυτά τα δεδομένα τον οδήγησαν ακόμη και στη χρησιμοποίηση διάταξης με τρεις στόπερ (3-5-2) βάζοντας τους διαθέσιμους (Ροζ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ). Το ίδιο σχέδιο περιλάμβανε τους Τεχέρο (αριστερά), Φαντιγκά (δεξιά) με τριάδα στον άξονα τους Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλο. Είναι ένα σχήμα το οποίο δοκιμάστηκε, δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχει «κλειδώσει».

«Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι εγώ πρέπει να εφευρίσκω συνέχεια λύσεις, χρησιμοποιώντας παίκτες σε θέσεις που δεν είναι οι φυσικές τους. Το δεύτερο είναι ότι όσοι προέρχονται από τραυματισμούς, που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, δεν μπορούν να είναι στο 100% της απόδοσής τους. Είναι άλλο να μπορέσει ένας παίκτης να αναρρώσει κι άλλο μετά την ένταξή του στην ομάδα να μπορεί να δώσει το 100% των δυνάμεών του σε ένα παιχνίδι, ειδικά όπως αυτό το απαιτεί ένας σύλλογος του επιπέδου του Άρη», είπε ο 61χρονος τεχνικός επί των τραυματισμών που έχει να διαχειριστεί.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.