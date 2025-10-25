Η Κηφισιά δημοσίευσε φωτογραφίες από το γήπεδο της Νεάπολης λίγες ώρες πριν το πρώτο της παιχνίδι στη νέα της έδρα.

Η Κηφισιά βρήκε το νέο της «Σουπερλιγκάτο» σπίτι. Μετά το σίριαλ του Ολυμπιακού Σταδίου η ομάδα των Βορείων Προαστίων κατέληξε στη λύση της Νεάπολης, στο οποίο θα δώσει το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) το πρώτο της ματς ως γηπεδούχος.

Μέσα σε σύντομο διάστημα από όταν σφραγίστηκε το deal και πυρετώδεις εργασίες, κυρίως για την τοποθέτηση καμερών και τουρνικέ, το γήπεδο είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του.

Η Κηφισιά δημοσίευσε φωτογραφίες από τη νέα της έδρα λίγες ώρες πριν το πρώτο της παιχνίδι. Αξιοσημείωτο πως το πέταλο των οργανωμένων του Ιωνικού δεν θα λειτουργεί για φιλοξενία φιλάθλων και σε αυτό το σημείο τοποθετήθηκε μεγάλο πανό του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.