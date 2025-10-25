Μπενίτεθ για την έμφαση στην άμυνα: «Για να κερδίσεις τίτλους δεν πρέπει να βάζεις μόνο γκολ αλλά και να μην δέχεσαι»

Στο κομμάτι του αμυντικού προσανατολισμού και πώς είναι τα πλάνα του μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας ξεκάθαρα ότι δεν κοιτά μόνο την άμυνα αλλά και την επίθεση, ώστε η ομάδα του να έχει ισορροπία.

Σχετικά με το κομμάτι της άμυνας, ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε δείγματα του πλάνου που έχει στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκού, καθώς τόνισε ότι θέλει ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

Χαρακτηριστικά είπε: «Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ισορροπία. Είναι βασικό. Οι ομάδες που κερδίζουν τρόπαια, είναι αυτές που βάζουν γκολ αλλά και που δεν δέχονται. Αυτή είναι η ισορροπία. Για να κερδίζεις τίτλους πρέπει να βάλεις πολλά γκολ που είναι σημαντικό αλλά θέλει ισορροπία σε επίθεση και άμυνα. Έχω κερδίσει ματς με μεγάλα σκορ όπως με Μπεσίκτας (8-0), Άστον Βίλα (8-0 και 7-0) και με Ρεάλ είχαμε κερδίσει με 10-2 τη Ράγιο. Δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις τόσα γκολ όσο καλή ομάδα και να έχεις αλλά το σημαντικό είναι να έχεις τα κατάλληλα εργαλεία.

Παράλληλα πρέπει να έχεις προετοιμάσει τον τερματοφύλακας που θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Πρέπει να έχουμε μία ομάδα που θα επιτίθεται, θα βάζει γκολ αλλά να μην είμαστε τόσο ανοιχτοί για να φάμε και γκολ. Την Πέμπτη, όταν έκαναν επίθεση, ανοίγονταν και έτσι δέχθηκαν το γκολ. Σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Στα περισσότερα παιχνίδια, το 60% των γκολ μπαίνει με τρανζίσιον και αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες κάνουν αντεπιθέσεις για να σκοράρουν.

Η ιδέα είναι ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των παικτών μας στην επίθεση χωρίς να είμαστε ανοιχτοί πίσω γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί είσαι εκτεθειμένος. Να κρατήσουμε την ισορροπία»