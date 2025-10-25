Μπενίτεθ για την πίεση στον Παναθηναϊκό: «Να λάβουν οι παίκτες το μήνυμα και να τα δώσουν όλα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε για την πίεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στον Παναθηναϊκό, όπως και στη Λίβερπουλ την περίοδο που ήταν εκεί, υπάρχει μεγάλη πίεση για την κατάκτηση του τίτλου. Κάτι για το οποίο ρωτήθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του...

«Η Βαλένθια είχε 31 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ 21 χρόνια, εδώ είναι λιγότερα. Μπορούμε να το διευθετήσουμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη στιγμή... Τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς τα κάναμε. Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση, το κάναμε και αποκτήσαμε εμπειρία. Ερχόμενος από την Ιταλία και την Ισπανία, μπορώ να σας πω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι είστε όμοιοι με τους συναδέλφους σας εκεί. Οι παίκτες λαμβάνουν το μήνυμα, αλλά θα τους προστατέψω. Ξέρω πώς να τους χειρίζομαι. Το βασικό είναι να λάβουν οι παίκτες το μήνυμα και να δώσουν τα πάντα. Εγώ, με τη σκληρή δουλειά, να μεταλαμπαδεύσω την εμπειρία μου. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και οι παίκτες να βελτιωθούν για τον σύλλογο και την ομάδα.»