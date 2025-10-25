Μπενίτεθ για το ρόστερ: «Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για τον σύλλογο και όχι για το "εγώ"»

Την άποψη του για το ρόστερ αλλά και το τι ζητά από τους παίκτες του, έκανε λόγο ο Ράφα Μπενίτεθ στην παρουσίαση του ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Στην εποχή Μπενίτεθ μπαίνει ο Παναθηναϊκός, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρεται στο τωρινό ρόστερ και να κάνει λόγο για ένα καλό σύνολο που θέλει να γνωρίσει καλύτερα ενώ τόνισε ότι ο στόχος είναι όλοι να δουλέψουν για τον σύλλογο.

Αναλυτικά είπε: «Η ομάδα είναι καλή. Το έλεγα και πριν από λίγο. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες, υπάρχει πίστη και αυτοπεποίθηση αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω στο καινούργιο πλάνο. Είδα τον αγώνα με τη Φέγενορντ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να γνωρίσω τον κάθε παίκτη. Να δω τη νοοτροπία και να δω τι μεταδίδει ο κάθε παίκτη όταν μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο. Πόσο ανταγωνιστικός ή μαχητικός να είναι.

Ενδεχομένως να υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται και άλλη βοήθεια. Στην πρώτη προπόνηση είδα κάποιους παίκτες. Το βασικό δεν είναι να πω συγκεκριμένα σε κάποιον. Να υπάρχει μία συλλογική συνεργασία. Εάν είμαστε όλοι μαζί σαν σύνολο, θα μπορέσω να απαντήσω στην ερώτηση σας.

Πιστεύετε ότι μετά από μερικούς μήνες χρειάζομαι κάποιον παίκτη; Η απάντηση είναι όχι. Γιατί θα το πω στον τεχνικό διευθυντή, θα κάτσω μαζί και θα το κοιτάξουμε μαζί. Σε μερικούς μήνες δεν θα ξέρα αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Για εμένα πρέπει να είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τον σύλλογο και όχι για εμένα. Θα προσπαθήσω να είμαι τίμιος μαζί σας. Θα κάνουμε το παν για την ομάδα. Οι παίκτες δίνουν το παν για την ομάδα και τα αποτελέσματα θα δείξουν»