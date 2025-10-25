Μπενίτεθ για τις βασικές αρχές του: «Να φτιάξουμε ομάδα που να είμαστε περήφανοι»

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε για τις βασικές αρχές που θα έχει στον Παναθηναϊκό.

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά την διάρκεια της παρουσίασής του από τον Παναθηναϊκό, αφορούσε και τις βασικές του αρχές.

Ο Ισπανός τεχνικός, απαντώντας ξεκαθάρισε οτι όλες είναι γύρω από έναν άξονα. Το πως να κερδίζει η ομάδα, προκειμένου άπαντες να είναι υπερήφανοι για αυτή..

«Η σκληρή δουλειά. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά μαθαίνουμε από αυτά και βελτιωνόμαστε. Υψηλή πίεση. 4-3-3 και άλλα συστήματα, αλλά το βασικό είναι να παίζουμε για να κερδίσουμε. Να έχουμε τις ιδέες και το στιλ για να κερδίσουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κερδίζουμε, γιατί μπορεί να παίζουμε καλά και να μην κερδίζουμε. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο, να κρατάμε την μπάλα στα πόδια... Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά σε μία μέρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ομάδα ανταγωνιστική για την οποία θα είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο, θα δούμε πως θα πάμε», είπε χαρακτηριστικά.