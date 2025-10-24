Ατρόμητος: Η αποστολή της ομάδας με 6 παίκτες εκτός για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ατρόμητου εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (5/10, 21:30) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.
Αυτή την αποτελούν οι: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ και Μπάκου.
Εκτός έχουν μείνει λόγω τραυματισμών οι Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν (διάστρεμμα και για αυτόν τον λόγο αγωνίστηκε με ένεση κόντρα στον Λεβαδειακό), Πάλιουρας, Τζοβάρας και Τσιλούλης.
