Κηφισιά: Χωρίς Πέτκοφ και Χουχούμη κόντρα στον Παναιτωλικό
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νίκαια. Ο Σεμπάστιαν Λέτο για ακόμα ένα ματς δεν υπολογίζει στους Άλεξ Πέτκοφ και Διαμαντή Χουχούμη, οι οποίοι βέβαια έχουν ξεπεράσει τα μυικά προβλήματα τους και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι από το επόμενο κιόλας παιχνίδι, με την Athens Kallithea για το Βόλο.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Μπόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζαν, Παντελίδης, Μούσιολικ
