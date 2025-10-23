Τον γύρο των social media έκανε για τους λάθος λόγους η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ, Τζόλεον Λέσκοτ.

Ο Τζόλεον Λέσκοτ είχε άδοξο πέρασμα από τη Superleague και την ΑΕΚ και σήμερα βγάζει το... ψωμάκι του ως πανελίστας σε ποδοσφαιρικές εκμομπές στην αγγλική τηλεόραση. Στην τελευταία του εμφάνιση ωστόσο, ο παλαίμαχος Άγγλος στόπερ τράβηξε τα βλέμματα, χωρίς να θέλει να το κάνει πιθανότατα.

Ήταν δύσκολο ωστόσο οι τηλεθεατές να μην παρατηρήσουν το... παράξενο μαλλί του. Ο Λέσκοτ πριν λίγο καιρό έκανε εμφύτευση μαλλιού και τώρα εμφανίστηκε στον αέρα με μια κατάμαυρη βαφή και ένα... αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, που σήκωσε πολλή κουβέντα.

Is Lescott going on to a Halloween party as Mr Spock after this? pic.twitter.com/VunTeYCxZP — M (@Pipey78) October 22, 2025

«Είναι ξεκαρδιστική η εμφύτευση του Λέσκοτ», «Ο Λέσκοτ έχει το πιο ψεύτικο μαλλί που έχω δει στη ζωή μου» και «Δεν παίζει φίλε, αυτό το μαλλί το έχει επεξεργαστεί κάποιος στο Microsoft Paint», ήταν μόνο μερικά από τα πολλά σχόλια που έγραψαν οι χρήστες των social media για την εμφάνιση του πρώην στόπερ της Μάντσεστερ Σίτι και της ΑΕΚ.