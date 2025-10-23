Η διαρροή όσων είπε ο ισχυρός άνδρας του Ατρόμητου προς τον διαιτητή του αγώνα με τον Λεβαδειακό επέφεραν την αντίδραση των Περιστεριωτών.

Το φως της δημοσιότητας είδαν ατάκες του Σπανού, του ισχυρού άνδρα του Ατρόμητου, προς τον ρέφερι του ματς (Μόσχου) με τον Λεβαδειακό. Η εξέλιξη αυτή επέφερε τις αντιδράσεις από την πλευρά του Ατρόμητου με ανακοίνωσή του για δρομολόγηση νομικών ενεργειών για παράνομη καταγραφή και διαρροή ηχητικού υλικού.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Ατρόμητου

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για την παράνομη καταγραφή και εν συνεχεία για την παράνομη διαρροή ηχητικού υλικού από τα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου μετά τη λήξη της αναμέτρησης της ομάδας μας κόντρα στον Λεβαδειακό.

Παράλληλα, ενημερώνουμε πως θα κινηθούμε νομικά και κατά των ειδησεογραφικών Μέσων που προχώρησαν στη δημοσίευση του συγκεκριμένου υλικού, αλλά και σε όσα έχουν προβεί στην αναπαραγωγή του, καθώς μια τέτοια ενέργεια είναι εντελώς εκτός νομοθετικού πλαισίου.