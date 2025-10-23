Ο Πορτογάλος χαφ - όπως όλα δείχνουν - θα είναι εκτός των βασικών πλάνων από το Ολυμπιακός - ΑΕΚ και στο τεχνικό επιτελείο της πειραϊκής ομάδας ήδη εξετάζουν τα δεδομένα επί της 11άδας.

Ο Τσικίνιο - που σε αυτή τη φάση και βάσει των πρώτων εκτιμήσεων συνεχίζει να διαφαίνεται ότι θα τεθεί off και άρα εκτός των βασικών πλάνων των Πειραιωτών από τον προσεχήξ αγώνα Πρωταθλήματος - θα αποτελέσει δεδομένα μία πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό ως προς το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή (εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά και μέσα από την αποστολή) στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Παίκτης - ρυθμιστής που κάνει τα πάντα στο γήπεδο: από το πρέσινγκ που ζητά ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι το δημιουργικό σκέλος, την παραγωγή φάσεων και τα γκολ του.

Ως προς την κάλυψη του κενού του Τσικίνιο υπάρχουν επιλογές και εναλλακτικές. Προφανώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καλυφθεί η απουσία ενός τόσο καλού και ποιοτικού παίκτη, όμως το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο Βάσκος δεν θα αλλάξει προσέγγιση και σε αυτήν την περίσταση υπάρχουν δύο κυρίαρχα πρόσωπα: το ένα είναι ο Έσε σε πιο προωθημένο ρόλο και το άλλο ο Καμπελά.

Από εκεί και πέρα ο Γιαζίτζι ξέρει τη θέση αλλά είναι αουτσάιντερ ενώ υπάρχει και η επιλογή του Ταρέμι για να παίξει πίσω από τον Ελ Καμπί ή να επιλέξει το 4-4-2 ο Μεντιλίμπαρ. Το 4-4-2 δεν είναι σαφέστατα ένα σχήμα που έχει προβάδισμα, οπότε με τα υπάρχοντα στοιχεία οι Έσε και Καμπελά δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο για τη θέση πίσω από τον Μαροκινό διεθνή σέντερ φορ (με το να επιλεγεί ένας εκ των δύο προφανώς).