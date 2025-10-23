Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet ετοιμάζουν απόβαση στις Σέρρες για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, καθώς στις εξέδρες του Δημοτικού Γηπέδου θα βρίσκονται πάνω από 1.000.

Σε AEL FC Arena είναι έτοιμοι να μετατρέψουν το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet. Οι «βυσσινί» το Σάββατο στις 19:30 θα φιλοξενηθούν από τα «λιοντάρια» και όπως αναφέραμε στο γήπεδο σίγουρα δεν θα είναι μόνοι. Και δεν θα είναι γιατί δίπλα τους θα βρίσκονται πάνω από 1.000 φίλοι της ομάδας.

Αρχικά οι Θεσσαλοί πήραν περίπου 600 εισιτήρια τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε μισή ώρα, δείχνοντας την δίψα που έχει ο κόσμος της ομάδας για μια νέα αρχή που όλοι πιστεύουν πως μπορεί να γίνει στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Από την στιγμή που έφυγαν τόσο γρήγορα τα εισιτήρια, υπήρξαν προσπάθειες και για άλλα, κάτι που τελικά έγινε και όπως αναφέραμε στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερρών, αναμένεται να υπάρχουν πάνω από 1.000 φίλοι της ΑΕΛ Novibet με τους παίκτες του Στέλιου Μαλεζά να νιώθουν σαν να παίζουν εντός έδρας.