Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Ισλανδία με 2-0 την Ακουερέρι και είναι μία ανάσα από την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε με νίκη την επιστροφή του στο Youth League, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Ο Δικέφαλος για τον δεύτερο γύρο του του Domestic Champions path, παρά την κούραση από το μακρινό ταξίδι και την ταλαιπωρία με την αλλαγή γηπέδου, έβγαλε ποιότητα κι έκανε περίπατο στην Ισλανδία κόντρα στην Ακουερέρι, αφού επικράτησε 2-0 σε κλειστό γήπεδο. Το ματς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17.00, αλλά εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης αποφασίστηκε να γίνει στις 19.00 σε κλειστό γήπεδο.

Αυτό φυσικά δεν επηρέασε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κυριάρχησε. Η ρεβάνς θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ, αν δεν γίνει κάτι τρελό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια Βαρσοβίας - Φιορεντίνα (26/11 το πρώτο ματς εντός και 10/12 η ρεβάνς εκτός έδρας).

Η διάταξη του ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε με 4-3-3. Ξεκίνησε το ματς με τον Μπελερή στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσιότας, αριστερό ο Πολυκράτης και στόπερ έπαιξαν οι Μπαταούλας, Κοσίδης. Στα χαφ ήταν οι Σνάουτσνερ, Γκιόκα, Τουρσουνίδης, δεξιά στην επίθεση έπαιξε ο Μπαλντέ, αριστερά ο Αρετής και στην κορυφή ήταν ο Μύθου.

Γκολ με τον Τουρσουνίδη

Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο επιθετικός και παρά την κούραση από το μεγάλο ταξίδι κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις στο 7' άνοιξε το σκορ με τον Τουρσουνίδη, τον ανιψιό του παλαίμαχου άσου του συλλόγου Γιώργου Τουρσουνίδη και είχε κι άλλες φάσεις για να πετύχει περισσότερα γκο.

Στο 11' αστόχησε ο Αρετής, ενώ άουτ έφυγε στο 16' η κεφαλιά του Κοσίδη. Στο 26' ο Τσιότας άγγιξε το γκολ, αλλά απέκρουσε ο Ινγκόλφσον, ενώ στο 33' δεν βρήκε στόχο ο Μπαλντέ. Στο 36' ο Γκιόκα εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Ινγκόλφσον. Στο 39' ο Ισλανδός τερματοφύλακας νίκησε τον Μύθου και στο 41' σε κόρνερ του Τουρσουνίδη, αστόχησε ο Κοσίδης. Η πρώτη τελική της Ακουερέρι ήρθε στο 45' με τον Βάλντιμαρ Σέιβαρσον, ο οποίος έστειλε τη μπάλα άουτ.

Αυτογκόλ και 2-0

Ο ΠΑΟΚ χτύπησε στο 7' του πρώτου ημιχρόνου, το έκανε και στο 7' του δεύτερου! Στο 52', λοιπόν, μετά το κόρνερ του Πολυκράτη και το γύρισμα του Τουρσουνίδη, ο αμυντικός Γκούντμπιαρτσον της Ακουερέρι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι Θεσσαλονικείς κυριαρχούσαν πλέον και στο 54' ο Μύθου νικήθηκε ξανά από τον Ινγκόλφσον, ενώ στο 56' ο φορ του ΠΑΟΚ αστόχησε. Στο 64' ο Ινγκόλφσον νίκησε τον Κοσίδη και το ίδιο έπραξε ο νεαρός γκολκίπερ και στο 69' πάλι με αντίπαλο τον Μύθου. Στο 80' και ο Μπαταούλας δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ινγκόλφσον.

Μοναδικό μελανό σημείο για τον ΠΑΟΚ, εκτός από τις χαμένες ευκαιρίες, η κόκκινη (2η κίτρινη) που αντίκρισε στο 89' ο Μπαταούλας. Στο 93', μάλιστα και ο Γραββάνης νικήθηκε από τον Ινγκόλφσον.

Ακουρέιρι (Εγκίλ Ντάντι Ανγκάντισον): Ινγκόλφσον, Θόρδαρσον, Γκούντμπιαρτσον (60' Κέτιλσον), Πέτουρσον (74' Σ. Γιόχανσον), Έλερτσον, Βίκτορ Σέιβαρσον, Φινμπόγκασον (80' Ι. Γιόχανσον), Ρόμπερτσον, Βάλντεμαρ Σέιβαρσον, Γκρέταρσον (60' Χιάρταρσον), Μέιρα.

ΠΑΟΚ (Βασίλειος Μήττας): Μπελερής, Τσιότας, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σνάουτσνερ, Αρετής, Γκιόκα, Μύθου (78' Γραββάνης), Τουρσουνίδης (90' Αβράμπος), Μπαλντέ (84' Παπαδόπουλος).

Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00.… pic.twitter.com/wRX4Y91lly October 22, 2025

Η διαδικασία στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη διαδρομή των εγχώριων πρωταθλητών (Domestic Champions Path), η οποία περιλαμβάνει τρεις γύρους νοκ άουτ με διπλές αναμετρήσεις, εντός κι εκτός έδρας. Λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA, ο Δικέφαλος ξεκίνησε απευθείας από τον δεύτερο γύρο.

Σ' εξέλιξη βέβαια βρίσκεται η League Phase για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκεί. Η φάση αυτή περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του Champions League. Από τη Domestic Path, προκρίνονται 10 ομάδες στη φάση των «32». Σε αυτές προστίθενται 22 ομάδες από τη League Phase, δηλαδή όσες καταλάβουν τις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία. Στην κλήρωση για τον γύρο των «32», ισχύει η εξής κατανομή:

Οι ομάδες της League Phase που τερματίζουν στις θέσεις 1 έως 6, αντιμετωπίζουν τις ομάδες στις θέσεις 17 έως 22. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 16, τίθενται αντιμέτωπες με τις 10 προκριθείσες από το Domestic Path. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που τερματίσουν στις θέσεις 7-16 της League Phase.

Η διοργάνωση κορυφώνεται με το Final Four (ημιτελικοί και τελικός), το οποίο θα διεξαχθεί στη Νιόν, σε ουδέτερο γήπεδο. Τα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.