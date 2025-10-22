ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, ΠΑΟΚ και στο στολίδι! Στη Νέα Τούμπα;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ που τον φέρνει να παίζει σε ωραία και καινούρια γήπεδα, χωρίς εκείνος να ξέρει πότε θα κάνει το δικό του νέο γήπεδο. Καταγράφονται πολλά στοιχεία και απαντήσεις για το τι γίνεται με τη Νέα Τούμπα.

«Γήπεδα, γήπεδα, γήπεδα παντού…» θα μπορούσε να λέει ο Τζιμάρας ο Πανούσης. Τα «έλεγε» καλά όπως και ο Θεσσαλονικιός Διονύσης Σαβόπουλος. Έφυγαν και οι δύο. Καλό ταξίδι στον μεγάλο Νιόνιο…

Τα έφερε έτσι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ώστε να παίζει σε ένα από τα καινούργια ελληνικά γήπεδα και αμέσως μετά να ταξιδέψει στη Γαλλία για να αγωνιστεί σε ένα στολίδι. Από τη Φιλαδέλφεια και την Αγιασοφιά, στο Λιλ και στο Πιερ Μορουά! Μια χαρά… Χαίρεσαι το ποδόσφαιρο λίγο παραπάνω σε αυτούς τους χώρους!

Είναι τυχεροί οι ΑΕΚτζήδες που έβγαλαν την… άκρη τους και έκαναν το νέο τους γήπεδο! Είναι φανερό ότι βοήθησε το club να κάνει μερικά βήματα προς τα εμπρός… Για να τα καταφέρουν πέρασαν πάρα πολλά και κάπως έτσι ο Μελισσανίδης που τελικά τα κατάφερε, θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Το αξίζει!

Τώρα πάμε με τον ΠΑΟΚ στο Πιερ Μορουά της Γαλλίας, ένα γήπεδο 13 ετών που κόστισε πάνω από 300 εκατομμύρια και φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά events, ακόμη και ως κλειστό. Ένα ακόμη εκπληκτικό γήπεδο που κατασκευάστηκε με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αλήθεια είναι ότι και να μην έπαιζε ο ΠΑΟΚ σε τέτοια γήπεδα αυτή την περίοδο πάλι τα ίδια θα γράφαμε. Για τον Σύλλογο, για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο το να αγωνίζεται ο Δικέφαλος σε στάδιο 65 ετών, αποτελεί… πλήγμα. Δεν γίνεται!

ΤΑ… ΑΝΕΙΠΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ

Ξέρω… ξέρω. Είναι γνωστά τα επιχειρήματα για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και οι αποφάσεις που προφανώς έχουν ληφθεί ήδη όσον αφορά στη Νέα Τούμπα: «Τώρα σας ένοιαξε το γήπεδο; Τρία χρόνια που ο Σαββίδης δεν έκανε τίποτα γι αυτό τι γινόταν;» Ατράνταχτο… Αφού τρία χρόνια δεν μπορούσε να κάνει κάτι, άρα…. έχει χάσει τη σειρά του! Έτσι δεν είναι;

Το έχω ξαναγράψει και το επαναλαμβάνω: Γιατί δεν τον λένε ξεκάθαρα οι άνθρωποι του ΑΣ που έχουν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους; Γιατί δεν βρίσκουν τη δύναμη να εκφράσουν αυτή τη θέση για να ξεμπερδεύουμε και να μην μπαίνει ένας ολόκληρος λαός σε αυτή την αισχρή και οδυνηρή διαδικασία του διχασμού;

«Κύριε Σαββίδη σας περιμέναμε πολλά χρόνια, δεν κάνατε τίποτα, δεν θέλουμε πλέον τίποτα από εσάς, θα κάνουμε το γήπεδο με άλλο τρόπο». Τόσο απλό θα ήταν για τη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ!

Αντ’ αυτού φθάνουμε σε αυτές τις κωμικοτραγικές διαδικασίες των συμβουλίων που ντροπιάζουν τον ΠΑΟΚ! Τελείωσε το προχθεσινό και το επόμενο πρωί τα μέλη του μαλώνουν μεταξύ τους για το αν… ξεκίνησαν μία ψηφοφορία ή όχι! Δεν διαφωνούν μόνο για σχέδια, θεωρίες, απόψεις, ηθικά ή πρακτικά ζητήματα. Διαφωνούν ακόμη και στο τι έκαναν μέσα σε μία αίθουσα!

- Γιαννακοπούλου: «Δεν τέθηκε κανένα θέμα σε ψηφοφορία. Δεν ξεκίνησε καμία ψηφοφορία».

- Χασεκίδης: «Ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ σχετικά με τις προτάσεις για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος».

Κατάντια! Να λέγονται τέτοια ψέματα στις πλάτες ενός ολόκληρου κόσμου που περιμένει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τιμιότητα. Ποιος λέει ψέματα; Που να ξέρω εγώ; Κάποια πλευρά όμως τολμάει και ψεύδεται με τον πλέον αισχρό τρόπο για να πετύχει τους σκοπούς της!

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εν συντομία θυμίζω:

- Το καλοκαίρι ο ΑΣ αρνήθηκε να υπογράψει το μνημόνιο που πρότεινε η ΠΑΕ, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση δεν έχει τις γνώσεις και πρέπει να εμπιστευθεί μία επιτροπή ειδικών-τεχνοκρατών. Νωρίτερα πάντως είχαν δεχθεί να υπογράψουν εν κρυπτώ ένα έγγραφο… «δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων» όπως το ονομάτισαν, με τον Μυστακίδη!

- Αρχικά ο ΑΣ ανακοίνωσε επίσημα ότι η τεχνοκρατική επιτροπή θα συντάξει μνημόνιο. Λίγες μέρες μετά το άλλαξαν σε… «προσχέδιο και εισήγηση προς το συμβούλιο». Κάπου εκεί θέτουν προθεσμία στον Σαββίδη να εμφανίσει proof of funds μέχρι 31/12.

-Η Τεχνοκρατική επιτροπή συνέταξε το μνημόνιο, στο οποίο το μέλος της Νίκος Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε για τα κρίσιμα θέματα του χρονοδιαγράμματος και των εγγυήσεων: «Προβλέπει άμεση Έναρξη Διαδικασιών και Εγγυήσεις σε κάθε φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με σαφείς και αυστηρούς όρους. Απαιτεί επίσης την εμφάνιση όλων των κεφαλαίων του προϋπολογισμού πριν την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο ολοκλήρωσης, όχι μόνο του έργου αλλά και των λοιπών ενεργειών που προηγούνται». Ξεκάθαρα όλα! Όχι για όλους όμως...

- Η διοίκηση αργεί να το μελετήσει και μόλις προχθές τελικά μέλη της επιμένουν στην προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου, αδειάζοντας και την δική τους επιτροπή που δεν έθετε τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία το βράδυ της Δευτέρας όπως υποστηρίζουν μέλη του συμβουλίου.

- Την ίδια μέρα ο πρόεδρος του ΑΣ Άλκης Ησαϊάδης ενημερώνει τα μέλη της διοίκησης ότι εκπρόσωπος του Μυστακίδη θέλει να παραστεί στο συμβούλιο για να τους μιλήσει! Όλα αυτά σε διάστημα που έχει δοθεί (; ) προτεραιότητα στον Σαββίδη και συζητιέται το μνημόνιο με την δική του πλευρά!

Τι άλλο; Είναι ήδη προαποφασισμένο τι θα γίνει! Υπάρχουν αποδείξεις σε όλα τα παραπάνω. Το «γιατί» είναι το θέμα… Γιατί πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία κοροϊδίας που επιφέρει και διχασμό ένας ολόκληρος λαός;

Γιατί άραγε; Γιατί;



Κλείνοντας, θυμίζουμε τι κατήγγειλαν οπαδοί του ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωσή τους πριν λίγες μέρες: «Είναι ψέμα ότι ο Κατσαρής είπε παρουσία πολλών ανθρώπων ότι θα χαλάσει το μνημόνιο αν πάρει πίσω την υπογραφή του, αλλά αν αυτό συμβεί, του έχει πει ο κ. Μυστακίδης ότι έχει τους τρόπους να τον κάνει να το μετανιώσει;»