ΑΕΚ: Η Αμπερντίν συνιστά ευκαιρία, αλλά μπορεί να γίνει και... αλάτι στην πληγή!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αυριανή αναμέτρηση με τους Σκωτσέζους και τη σημασία αυτής για την Ένωση, τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές ενόψει και Φαλήρου.

Απόλυτα λογικά, αναμενόμενα και δικαιολογημένα γίνεται μεγάλη κουβέντα και ελέω εικόνας (ειδικά από το 0-2 και έπειτα) αλλά και προσέγγισης από τον Μάρκο Νίκολιτς, σε επίπεδο τακτικής και προσώπων που κλήθηκαν να την υπηρετήσουν, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί που η ομάδα της Τούμπας επικράτησε και... γκρέμισε από την κορυφή την Ένωση αλλά και την υποχρέωσε να βιώσει μια ουσιαστική, αρχή, εσωστρέφειας, η οποία ανάλογα τα επόμενα αποτελέσματα σε Ευρώπη, αύριο κιόλας με αντίπαλο την Αμπερντίν, αλλά και Ελλάδα, την προσεχή Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, δύναται να γίνει βαθιά κρίση με άγνωστες προεκτάσεις σχετικά με το αγωνιστικό και καθαρά ποδοσφαιρικό τμήμα. Σίγουρα θα απογειώσει την κουβέντα της αμφισβήτησης την επόμενη μέρα για οποιοδήποτε πρόσωπο ακόμη κι αν μόλις πριν τη διακοπή και ακόμη πιο πίσω, δεν υπήρχαν καν δεύτερες σκέψεις, στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Δικέφαλου.

Έτσι είναι βέβαια το ποδόσφαιρο και δη στην Ελλάδα: δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, όλα γίνονται περισσότερο έντονα, όταν το αυτό συνδυάζεται και από κάκιστη (στα όρια της παράδοσης) εικόνα. Διότι προσωπικά πέρα από το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό αν η ΑΕΚ είχε σκοράρει στις τρεις σπουδαίες φάσεις που είχε πριν δεχθεί το τέρμα, όπως σωστά εκτιμώ αναγνώρισε και ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, αυτό που με προβλημάτισε και ενόχλησε, ήταν η εικόνα παράδοσης από τον πάγκο με τις κινήσεις πανικού και δίχως ποδοσφαιρική κρίση και σχέδιο, αλλά και στο χορτάρι από τους ποδοσφαιριστές. Διότι και οι προπονητές θα έχουν και κακές έως άθλιες (όπως και ΟΛΟΙ μας, έτσι και ο Νίκολιτς) μέρες στη δουλειά και τότε απαιτείται να βγει η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας των παικτών μπροστά: αυτό που συνηθίζουμε να λέμε να το πάρουν πάνω τους και να καταφέρουν να αλλάξουν την κατάσταση, έστω την εικόνα τους...

Η αυριανή αναμέτρηση και η Αμπερντίν ειδικότερα συνιστά ευκαιρία για την ΑΕΚ και όποιος δεν θέλει να το πει ανοιχτά και φωναχτά προφανώς θέλει να ωραιοποιήσει καταστάσεις. Προφανώς και δεν εννοώ ότι αποτελεί ποδοσφαιρικό καφενείο: δεν υπάρχουν τέτοια πουθενά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση: όμως είναι δεδομένα ένας αντίπαλος που μπορείς και πρέπει να κερδίσεις και δεδομένα αγωνιστικά πιο κάτω και από τις τρεις αντιπάλους που είχε η Ένωση στην προκριματική διαδικασία! Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η Αμπερντίν δύναται να γίνει και... αλάτι στην πληγή στο στραβό αποτέλεσμα που θα είναι δύσκολο έως ανέφικτο να δικαιολογηθεί: και το οποίο αν έρθει θα σημαίνει πως οι "κιτρινόμαυροι" δεν θα τα έχουν πάει καθόλου καλά στη διάρκεια του αγώνα με αποτέλεσμα να μην κερδίσουν και να μείνουν πίσω στο ενδεχόμενο διεκδίκησης της πρόκρισης έστω και εκτός της πρώτης οκτάδας: γεγονός που θα αποτελεί μεγάλη αποτυχία!

Πιο συγκεκριμένα για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι: θα διαγράψει την επιτυχία της προκριματικής διαδικασίας αν δεν καταφέρει να βρίσκεται στην 24αδα της League phase του Conference League και αν με ρωτάτε με καλό πλασάρισμα προς τα πάνω! Διότι πολύ σωστά σημειώναμε όταν έγινε γνωστή η κλήρωση αγώνων, το πρόγραμμα και τους αντιπάλους κοινώς, ότι η ΑΕΚ θα επρεπε να στοχεύει στην πρώτη οκτάδα, προφανώς και πρωτίστως σημασία έχει να βρίσκεται στην επόμενη φάση, μα οι αντίπαλοι και όπως "έκατσε" η σειρά των αγώνων προσφέρουν την αξίωση για το κάτι παραπάνω. Η ομάδα του Νίκολιτς λοιπόν πρέπει την Πέμπτη στις 19:45 και στο 90λεπτο με την Αμπερντίν να βρει για αρχή το φάρμακο που θα μετριάσει το κακό το οποίο της έκανε η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην έδρα της και ανάλογα την εικόνα και το αποτέλεσμα να της φτιάξει την ψυχολογία και να της τονώσει την αυτοπεποίθηση ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την Κυριακή που μας έρχεται.

Αντίστοιχα στο ενδεχόμενο που δεν καταφέρει να επικρατήσει των Σκωτσέζων (που δείχνουν τώρα τελευταία σημάδια ποδοσφαιρικής ζωής αλλά είναι στις τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος) το πρόβλημα θα απογειωθεί και η εσωστρέφεια θα μετατραπεί σε κρίση στην ΑΕΚ... Επαναλαμβάνω δε πως τα δυο ευρωπαϊκά ματς κρίνουν πολλά περισσότερα και άμεσα για την Ένωση και την επόμενη μέρα της στην Ευρώπη γενικά, από ότι τα δυο κολλητά ντέρμπι, τα οποία μπορεί να φέρουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πίσω στη βαθμολογία έως και 4 (βαριά) βαθμούς, ωστόσο δεν θα καθορίσουν το μέλλον της ομάδας στο πρωτάθλημα: είναι πολύ νωρίς και αυτό το αντιλαμβάνεται εκτιμώ και ένα πεντάχρονο. Στην Ευρώπη όμως και το Conference League δεν υπάρχει δεύτερος γύρος και άλλες ευκαιρίες, τα ματς είναι έξι και όχι οκτώ, προφανώς λοιπόν και το μίνιμουμ της υποχρέωσης της ΑΕΚ ειναι η κατάκτηση δυο νικών με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς!

*Προφανώς και ανάμεσα σε Λιούμπισιτς και Καλοσκάμη προσωπικά θα επέλεγα τον δεύτερο δίχως δεύτερη σκέψη. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς και οφείλουμε να το σεβαστούμε και όχι να το μετατρέψουμε σε ένα νέο ζήτημα αντιπαράθεσης και κουβέντας για να προκληθεί μεγαλύτερη εσωστρέφεια.