Στη χιονισμένη Ισλανδία βρίσκεται η αποστολή της Κ19 του ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα (17:00) θα αντιμετωπίσει την Ακουρέιρι στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του domestic path του UEFA Youth League.

Στη χιονισμένη Ισλανδία η ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι Ακουρέιρι στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του domestic path του UEFA Youth League.

Το ταξίδι των νεαρών «ασπρόμαυρων» μόνο εύκολο δεν ήταν μέχρι το μακρινό Ακουρέιρι στη βόρεια Ισλανδία, καθώς περιελάβανε αρκετές ανταποκρίσεις και δύσκολες καιρικές συνθήκες, μάλιστα φτάνοντας στην πόλη συνάντησαν θερμοκρασίες υπό του μηδενός και χιονισμένα τοπία.

Πριν από την αναχώρηση της αποστολής από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή ο προπονητής, Πέτρος Τσιαπακίδης, λόγω μιας ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Το δίδυμο των προπονητών για το σημερινό παιχνίδι θα είναι ο τεχνικός διευθυντής του PAOK Academy Βασίλης Μήττας και ο βοηθός προπονητή της Κ19 Εμπενίζερ Χάγκαν.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Γκρειφαβολούρ» και θα ξεκινήσει στις 17:00 με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι οι ιδανικότερες μιας και το κρύο θα είναι τσουχτερό.

Η ρεβάνς θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα των Τσιαπακίδη - Χάγκαν θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια – Φιορεντίνα, σε ένα ακόμα υψηλού επιπέδου τεστ για τη νέα γενιά του Δικεφάλου.

Το σύστημα του Youth League

Το UEFA Youth League περιλαμβάνει δύο διαφορετικά «μονοπάτια»:

Το Champions League Path, όπου συμμετέχουν οι Κ19 ομάδες των συλλόγων που αγωνίζονται στους ομίλους του Champions League.

Το Domestic Champions Path, στο οποίο ανήκει ο ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, από την στιγμή που ο πρωταθλητής Ολυμπιακός συμμετέχει στο Champions League Path.

Στο Domestic Path, η πορεία προς τα νοκ-άουτ αποτελείται από τρεις γύρους διπλών αγώνων (εντός–εκτός). Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε απευθείας από τον δεύτερο γύρο, λόγω της θέσης της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Από εκεί, οι δέκα ομάδες που θα προκριθούν μέσα από το Domestic Path, μαζί με τις 22 από τη League Phase (δηλαδή από τα γκρουπ του Champions League), θα συγκροτήσουν το επόμενο στάδιο των 32 ομάδων.

Οι πρώτες έξι των ομίλων του Champions League περνούν απευθείας στους «16», ενώ οι υπόλοιπες συναντούν τις προκριθείσες από το Domestic Path σε μονά νοκ-άουτ παιχνίδια.

Από τους «16» και μετά, οι αγώνες παραμένουν νοκ-άουτ, μέχρι το Final Four, που διεξάγεται στη Νιόν της Ελβετίας.