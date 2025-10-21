Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Τι ισχύει για στόπερ, Λουίς και Αγκίρε.

Ο Παναιτωλικός πήρε σπουδαίο τρίποντο - οξυγόνο επί του ΟΦΗ, στην πρώτη του εντός έδρας νίκη στη χρονιά και πλέον καλείται να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι, με την μέχρι στιγμής εξαιρετική Κηφισιά, η οποία θα δώσει το πρώτο της ματς στη μόνιμη έδρα της, τη Νεάπολη.

Οι παίκτες των Καναρινιών ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έχοντας ευχάριστα νέα. Οι Αγρινιώτες τελείωσαν το ματς με τον ΟΦΗ χωρίς στόπερ και φορ, όμως ο Γιάννης Αναστασίου αναμένεται να έχει αρκετά γεμάτο «οπλοστάσιο» στον αγώνα με την πρώην ομάδα του.

Αρχικά για το κέντρο της άμυνας ο τεχνικός του Παναιτωλικού είχε αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου πως ο Χρίστος Σιέλης θα είναι έτοιμος, καθώς θα έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ την Τρίτη (21/10) ο Ουνάι Γκαρθία ακολούθησε σημαντικό μέρος της προπόνησης. Θυμίζουμε πως και οι δυο είχαν τραυματιστεί στο ματς με το Λεβαδειακό.

Από εκεί και πέρα ο Μλάντεν έχει μπει στις προπονήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να μπει στην αποστολή κόντρα στην Κηφισιά, για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, όμως είναι δεδομένο πως του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Από την άλλη εκτός θα είναι ο Στάγιτς, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στον ΟΦΗ.

Φυσικά για το κέντρο της άμυνας υπάρχει και η λύση του Κόγιτς, ο οποίος πήρε καλό βαθμό στο ματς με τον Όμιλο. Αναφορικά με τα χαφ ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει περισσότερες λύσεις, καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα προπονείται κανονικά ο Μιγκέλ Λουίς, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Σωτήρης Κοντούρης. Θυμίζουμε πως ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ δεν αγωνίστηκε κόντρα στον ΟΦΗ, λόγω της αποβολής του στη Λιβαδειά.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης ο Χόρχε Αγκίρε αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τους Κρητικούς, όμως όπως είχε ξεκαθαρίσει ο Αναστασίου στη συνέντευξη Τύπου ο λόγος ήταν ένα χτύπημα που δέχτηκε. Ο διεθνής Κουβανός φορ προπονήθηκε κανονικά και συνεπώς υπολογίζεται για το ματς με την Κηφισιά, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Κόστα Άλεξιτς, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο ματς με τον Όμιλο.