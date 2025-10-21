ΠΑΟΚ-Νέα Τούμπα: Ένα όνειρο που δοκιμάζεται αναζητώντας ισορροπία σε τεντωμένο σκοινί

Η τελευταία συνεδρίαση του ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ δεν ολοκληρώθηκε, οι αντιδράσεις πληθαίνουν και το όνειρο της Νέας Τούμπας δείχνει να περνά μέσα από διχασμό και αβεβαιότητα.

Σε τεντωμένο σκοινί παραμένει η υπόθεση της Νέας Τούμπας, καθώς το τελευταίο «επεισοδιακό» Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα (20/10), δεν ολοκληρώθηκε και αναμένεται να συνεχιστεί την Τετάρτη (22/10).

Η χθεσινή συνεδρίαση, που είχε ως αντικείμενο τη συζήτηση για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διακόπηκε αιφνιδιαστικά, λόγω αδιαθεσίας και λιποθυμικού επεισοδίου του κ. Νικολαΐδη, αφήνοντας πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το μνημόνιο που συνέταξε η τριμελής επιτροπή τεχνοκρατών του ΑΣ ΠΑΟΚ και παραδόθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, με σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις, δεν προχώρησε αυτούσιο προς ψήφιση. Στη διάρκεια του συμβουλίου κατατέθηκαν δύο νέες προτάσεις: η πρώτη που αντιπροσώπευε τον σκληρό πυρήνα του ΔΣ (Ησαϊάδης, Μπεκιάρης, Πατρίδας), προέβλεπε την προσκόμιση «proof of fund» από τον Ιβάν Σαββίδη έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη περιλάμβανε όρους για παροχή εγγυήσεων μετά την κοστολόγηση του έργου.

Η συζήτηση πήρε έντονο χαρακτήρα, με τα μέλη να διχάζονται ως προς τη διαδικασία και το περιεχόμενο, κάπου εδώ άρχισε να μπερδεύεται το πράγμα. Επί της ουσίας, βάσει όσων έχουν μεταφερθεί δημοσίως, κάποιος λέει αλήθεια και κάποιος ψέματα.

Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του ΑΣ, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δεν υπήρξε ψηφοφορία αλλά τοποθετήσεις, καθώς κάθε σύμβουλος ανέλυε τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου. «Όταν θα τελείωναν οι τοποθετήσεις και των 15 μελών, αν είχαν γίνει πχ δέκα προτάσεις και συμφωνούσαν σε 7-8 οι σύμβουλοι δεν υπήρχε λόγος να ψηφίσουμε επ’ αυτών. Αν υπήρχε κάποιος όρος για τον οποίο θα υπήρχε διαφωνία, θα ακολουθούσε συζήτηση και αν δεν υπήρχε συμφωνία, θα γινόταν ψηφοφορία. Άρα, καμία ψηφοφορία δεν έγινε», υποστήριξε στο Metropolis 95,5.

Ωστόσο, το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος των τμημάτων Χάντμπολ, Δημήτρης Χασεκίδης, με γραπτή δήλωσή του υποστήριξε ότι «ψηφοφορία έγινε και συμμετείχαν επτά μέλη, μέχρι τη στιγμή που διεκόπη λόγω αδιαθεσίας ενός μέλους», σημειώνοντας πως τα ηχητικά των πρακτικών αποτελούν «αδιάψευστος μάρτυρας».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χασεκίδη:

«Ως μέλος του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ θέλω να δηλώσω τα εξής σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση: Ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ σχετικά με τις προτάσεις για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος.

Στη συνέχεια λόγω ενός προβλήματος ξαφνικής αδιαθεσίας ενός μέλους του ΔΣ, το οποίο είχε ήδη ψηφίσει, διεκόπη η διαδικασία. Αδιάψευστος μάρτυρας τα ηχητικά των πρακτικών. Αύριο θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ψηφίσει. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αληθές».

Αίσθηση προκάλεσε και η πληροφορία ότι για το επόμενο συμβούλιο, ζητήθηκε η παρουσία του εκπροσώπου του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη, κ. Πετμεζά, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των μελών, καθώς εκλήφθηκε από ορισμένους ως προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασίας. Η κ. Γιαννακοπούλου, πάντως, διευκρίνισε πως «η πρόταση τέθηκε μόνο εφόσον το επιθυμεί το Δ.Σ., στο πλαίσιο ενημέρωσης».

Ακόμη μεγαλύτερη απορία προκάλεσαν οι σημερινές τοποθετήσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργου Βένη, ο οποίος μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή (Metropolis 95,5), άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν εναλλακτικές τοποθεσίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου, λέγοντας πως «θα έπρεπε να αποφασίσουν περισσότεροι άνθρωποι αν το γήπεδο πρέπει να γίνει στην Τούμπα ή αλλού».

Μια φράση που το μόνο που μπορεί να αποφέρει και να προσθέσει στο γκρίζο τοπίο περίξ της Τούμπας είναι ένα νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς το ζήτημα της χωροθέτησης του νέου γηπέδου είχε θεωρηθεί λήξαν.

Ενα έργο ιστορικής σημασίας για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη μοιάζει να σέρνεται ανάμεσα σε παρεξηγήσεις, εσωτερικές διαφωνίες και έλλειψη εμπιστοσύνης. Το ζητούμενο, πλέον, είναι να αποκατασταθεί η θεσμική σοβαρότητα και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά μετρά — το μέλλον του συλλόγου.

Η Νέα Τούμπα δεν είναι προσωπικό στοίχημα κανενός. Είναι υποχρέωση όλων όσοι μιλούν στο όνομα του ΠΑΟΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο χρόνος πιέζει, η ιστορία γράφεται τώρα, και η ενότητα είναι η μόνη απάντηση.

Ένα είναι σίγουρο: Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή – και χρειάζεται ενότητα, όχι αντιπαράθεση.