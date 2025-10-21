«Για να γελάσουμε και λίγο, όταν ο θείος Ράφα...»: Η τρομερή εξιστόρηση του Μουρίνιο για τον Μπενίτεθ σε Κάραχερ και Νέβιλ
Σε ρυθμούς... Μπενίτεθ κινούνται στον Παναθηναϊκό καθώς, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Ισπανός τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο 65χρονος προπονητής έχει αναφερθεί ουκ ολίγες φορές για τα πεπραγμένα της καριέρας του αλλά και για τις ιδέες του στην προπονητική. Μία από αυτές τις φορές ήταν στην εκπομπή του Κάραχερ και του Νέβιλ στην βρετανική τηλεόραση, όπου ήταν καλεσμένος ο Ζοσέ Μουρίνιο.
Δείτε ΕπίσηςΡάφα Μπενίτεθ: Η Τάξη μέσα στο Χάος!
Ο Πορτογάλος κόουτς ήθελε να αναφερθεί στο θέμα της αμυντικής προσήλωσης και της στιγμής που μία ομάδα αμύνεται σε μπλοκ ότι πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι μαζί είτε στην πίεση, είτε στην άμυνα.
Εκεί, ο έμπειρος προπονητής ξεκίνησε τη φράση λέγοντας: «Για να γελάσουμε και λίγο, όταν ο θείος Ράφα...» αναφερόμενος στον Μπενίτεθ και στη συνέχεια είπε ότι πάντα έκανε την κίνηση να είναι όλοι οι παίκτες μαζί είτε σε άμυνα, είτε σε πίεση.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Jamie Carragher & Slot are busy giving excuses abt low block, set pieces & long balls after Man Utd's win.— Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) October 20, 2025
I wonder whether Carra was listening to Mourinho answering Gary Neville here.
"All good teams they defend compact. It’s just a basic principle.”pic.twitter.com/Y1hEsnkK75
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.