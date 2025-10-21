ΠΑΟΚ-Κ19: Το ταξίδι στην Ευρώπη ξεκινάει από τη μακρινή Ισλανδία

Η Κ19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Ευρώπη, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στη διοργάνωση, με το ταξίδι να ξεκινάει από τη μακρινή Ισλανδία και το Ακουρέιρι.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα για το Ακουρέιρι της Ισλανδίας, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για το πρώτο παιχνίδι της Round 2 του Domestic Champions Path του UEFA Youth League την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (17:00).

Πρόκειται για την επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί με προορισμό τη βόρεια Ισλανδία, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της 5ης Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ζητήσουν την αναβολή του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League K19, με το αίτημα να γίνεται δεκτό και να μην υπάρχει περαιτέρω καταπόνηση των ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Κ19 αποτελείται από τους: Τσιντσόλη, Μπελερή, Γραββάνη, Τσιότα, Τσιφούτη, Κοσίδη, Μπαταούλα, Μύθου, Νικολαΐδη, Αβράμπο, Βυρσωκινό, Γκιόκα, Πολυκράτη, Τουρσουνίδη, Τσίτσιλα, Ντούνγκα, Παπαδόπουλο, Σνάουτσνερ, Αρετή, Μπάλντε και Ματέρα.