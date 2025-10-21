Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χάρισε ακόμη μία στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αδιανόητη προσποίησή του στο 0-2 να γίνεται viral.

Το τελευταίο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (0-2) σημαδεύτηκε από τη νέα στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος φρόντισε να προσφέρει στο φίλαθλο κοινό ακόμη μια αδιανόητη ενέργεια, που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα και που από τη στιγμή που συνέβη, ταξίδεψε παντού.

Με μια προσποίηση που άφησε άναυδους ακόμη και όσους έχουν συνηθίσει να τον βλέπουν να κάνει τα δύσκολα να μοιάζουν απλά, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός «χόρεψε» τον Θωμά Στρακόσια, τον ξεπέρασε και πλάσαρε με ψυχραιμία σε κενή εστία, «σφραγίζοντας» τη νίκη του ΠΑΟΚ με 0-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η φάση ξεκίνησε από το ασφυκτικό πρέσινγκ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ανάγκασε τον Μουκουντί σε λάθος. Ο Κωνσταντέλιας διάβασε τη φάση, έφυγε σαν βέλος, πρόλαβε την έξοδο του Στρακόσια και με μια κίνηση που θύμισε τους κορυφαίους της Ευρώπης, έστειλε τον Αλβανό τερματοφύλακα προς τη λάθος κατεύθυνση πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ήταν μια στιγμή που δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να περιγραφεί· ήταν καθαρή έμπνευση, αυτοπεποίθηση και ένστικτο, όλα σε ένα δευτερόλεπτο.

Η φάση έγινε αντικείμενο θαυμασμού και σχολιασμού, με πολλά βίντεο να κυκλοφορούν ήδη ευρέως στα social media. Ξεχωρίζει το πλάνο από drone που κατέγραψε τη ντρίπλα και το οποίο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok μέσα σε λίγες ώρες, ξεπερνώντας τις 50.000, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τη φυσικότητα και την ευφυΐα της κίνησης.