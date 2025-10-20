Σιαμπάνης πριν το ματς Βόλος – Πανσερραϊκός: «Σήμερα κερδίζουμε για εμάς» (vid)

Ο αρχηγός του Βόλου, Μάριος Σιαμπάνης μιλώντας στους συμπαίκτες του πριν το ματς με τον Πανσερραϊκό τους τόνισε πως πρέπει να κερδίσουν για τους ίδιους ακόμα και αν το νικητήριο γκολ μπει στο 96'.

Ο Βόλος συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 κατάφερε να ανέβει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Λάμπρου ήταν ο λυτρωτής με το γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις, ενώ την παράσταση έκλεψε και πάλι ο αρχηγός της ομάδας, Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος σε μια πορωτική ομιλία στους συμπαίκτες του πριν την έναρξη του αγώνα, τους ανέφερε πως πρέπει να κερδίσουν για τους ίδιους ακόμα και αν το γκολ μπει στο 96'.

Μεταξύ άλλων ο έμπειρος τερματοφύλακας ανέφερε τα εξής: «Ολοι γνωρίζετε ότι με νίκη σήμερα θα βρεθούμε στην 4η θέση. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Εξω βρίσκονται οι οικογένειες μας και πρέπει να νικήσουμε.

Σήμερα κερδίζουμε για εμάς. Μπορεί να μην σκοράρουμε στην πρώτη ευκαιρία, στη δεύτερη ευκαιρία στην τρίτη ευκαιρία αλλά να σκοράρουμε στο 96ο λεπτό».