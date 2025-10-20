Ο Λάζαρος Λάμπρου έχει ξεκινήσει καταπληκτικά τη σεζόν στον Βόλο και είναι έτοιμος να θυμίσει ξανά σε όλους πόσο σπουδαίο ταλέντο είναι.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Λάζαρος Λάμπρου.

Οι προοπτικές που είχε ήταν τεράστιες, αλλά για διάφορους λόγους δεν κατάφερε ν' απογειώσει την καριέρα του. Στον Βόλο ο ταλαντούχος εξτρέμ, ο οποίος στις 19 Δεκεμβρίου θα κλείσει τα 28 του χρόνια, δείχνει ποιος είναι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι απλά κάνει μία υπενθύμιση του ποιος είναι.

Ασφαλώς, όμως, γύρισε στον Βόλο πιο ώριμος από ποτέ. Με τέσσερις θητείες στο εξωτερικό, φορώντας δύο φορές τη φανέλα μεγάλων ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους όπως ο Πανιώνιος, ο Ηρακλής και ο ΟΦΗ, δεν κατάφερε, πριν μερικών εξαιρέσεων, να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κι όμως είχε κι έχει όλο το ταλέντο. Στον Βόλο, όπου η πίεση είναι δεδομένα μικρότερη φαίνεται να έχει βρει την ηρεμία που επιζητούσε. Την εμπιστοσύνη. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, οδηγεί τους Βολιώτες στις θέσεις για τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει ανάγκη να μπει στους κορυφαίους. Το θέλει.

Η αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό

Ο Λάμπρου γεννημένος στην Κατερίνη, εντοπίστηκε πολύ μικρός από τον Παναθηναϊκό. Κατηφόρισε στην Αθήνα και στους Νέους έβγαζε μάτια. Μέλος των μικρών εθνικών ομάδων, έδειχνε ότι θ' αφήσει εποχή. Στην πρώτη ομάδα, πήρε μόλις δύο συμμετοχές τη σεζόν 2015-16 για το Κύπελλο (συνολικά 19 λεπτά). Δεν τον ικανοποιούσαν.

Σε δύσκολη εποχή για το τριφύλλι, αποφάσισε να μην περιμένει την ευκαιρία. Αποχώρησε για τον Ηρακλή και είχε 13 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ το πρώτο μισό της σεζόν 2016-17. Ο ταλαιπωρημένος «γηραιός» δεν μπορούσε να τον κρατήσει.

Ο ΠΑΟΚ και οι δανεισμοί

Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε, ο ίδιος στα social media ανέβασε φωτογραφία με τη φανέλα του Δικεφάλου σε παιδική ηλικία κι έδειχνε να περιμένει να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρά του.

Πριν μετακομίσει στην Τούμπα αγωνίστηκε δανεικός στον Πανιώνιο, όπου σε 1,5 χρόνο είχε 45 αγώνες, 8 γκολ και 5 ασίστ.

Οι Θεσσαλονικείς τον έδωσαν στη συνέχεια δανεικό στη Φορτούνα Σιτάρντ. Στην Ολλανδία με τη συγκεκριμένη ομάδα έκανε τρομερά πράγματα την περίοδο 2018-19. Είχε 8 γκολ και 10 ασίστ σε 27 αγώνες και ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ πλέον τον έφερε πίσω στην Τούμπα.

Ο συναγωνισμός τεράστιος, η ατμόσφαιρα μετά τους αποκλεισμούς του καλοκαιριού από Άγιαξ και Σλόβαν βαριά και ο ίδιος σε καθεστώς πίεσης είχε 15 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 ασίστ. Το επόμενο καλοκαίρι πήγε ξανά στην Ολλανδία για την Τβέντε. Μέτρησε μόλις οκτώ συμμετοχές και γύρισε τον Γενάρη του 2021 στον ΠΑΟΚ με τον Πάμπλο Γκαρσία. Έπαιξε σε 12 ματς, είχε 1 ασίστ και κατέκτησε τον μοναδικό έως τώρα τίτλο στην καριέρα του, το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Τρεις ομάδες και ο Βόλος

Στον ΠΑΟΚ παρά το πλούσιο ταλέντο και την εκτίμηση του κόσμου δεν μπόρεσε να βρει χώρο. Κατηφόρισε στην Κρήτη για τον ΟΦΗ και τη σεζόν 2021-22 δεν τα πήγε άσχημα με 31 παιχνίδια, 5 γκολ και 2 ασίστ. Δεν έμεινε, όμως, στο Ηράκλειο.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του πήγε στην Ολλανδία για την Εξέλσιορ. Μία χώρα που ευνοεί τους ταλαντούχους επιθετικά παίκτες.

Στην Εξέλσιορ σε δύο σεζόν έκανε 65 αγώνες, τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα στην καριέρα του, πέτυχε 14 γκολ και είχε 12 ασίστ. Αναζητούσε, όμως, άλλη πρόκληση και ήρθε η πολωνική Ράκοφ το καλοκαίρι του 2024. Μία ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα της με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Λάμπρου, όμως, πήρε μόλις οκτώ ματς στα πόδια του και αποφάσισε να φύγει τον Γενάρη του 2025.

Ο Αχιλλέας Μπέος και οι άνθρωποι του Βόλου πίστεψαν στο ταλέντο του και ο Λάμπρου υπέγραψε έως το 2027. Την περασμένη σεζόν σε 19 αγώνες είχε 4 γκολ και 2 ασίστ.

Μόνο νίκες με Λάμπρου

Τη φετινή σεζόν σε 7 ματς και 574 λεπτά, έχει 3 γκολ και μία ασίστ. Όλα έδωσαν νίκες στην ομάδα του. Κόντρα στον Πανσερραϊκό έγραψε το τελικό 2-1.

Στην έδρα της ΑΕΛ Novibet στο εντυπωσιακό 2-5, ήταν αυτός που έκανε το 2-3 και ήταν διαρκής απειλή για τους γηπεδούχους.

Στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό είχε την ασίστ για το 0-2 του Χάμουλιτς (τελικό 1-2) και στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor, άνοιξε το σκορ στη νίκη του Βόλου με 2-1. Συμμετοχή σε τέσσερις νίκες της ομάδας του.

Ο Λάμπρου έχει ρεκόρ τα 7 γκολ στο πρωτάθλημα σε μία σεζόν με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Έτσι, όπως έχει ξεκινήσει, είναι ικανός να συντρίψει αυτή την επίδοση. Και να γίνει ξανά συζήτηση για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Το ταλέντο το έχει, διαθέτει πλέον ωριμότητα και αυτοπεποίθηση...