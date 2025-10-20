Ο Μανόλο Χιμένεθ προανήγγειλε την επιστροφή των Ούρος Ράτσιτς, Κάρλες Πέρεθ στο τακτικό πλάνο του καθώς όμως οι δύο ποδοσφαιριστές συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, η διαθεσιμότητά τους θα φανεί στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10).

Η απουσία του Ούρος Ράτσιτς περιόρισε τις επιλογές του Ισπανού προπονητή στον άξονα της μεσαίας γραμμής πέραν της απώλειας των ποδοσφαιρικών στοιχείων του Σέρβου μέσου όπως για παράδειγμα η κάθετη πάσα. Πηγαίνοντας στον Κάρλες Πέρεθ, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν έχει μάθει να ζει με την παρουσία του Ισπανού ακραίου επιθετικού υπό την έννοια ότι από την ημέρα ενσωμάτωσής του και πλην ελάχιστων αγωνιστικών λεπτών, ήταν εκτός λόγω τραυματισμών. Βέβαια, η απόκτησή του έγινε με την προοπτική να έχει βασικό ρόλο οπότε έχει σημασία η επιστροφή του στην ομάδα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν ξέφυγαν από το ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης και μια πρώτη εικόνα για τη διαθεσιμότητά τους – ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (26/10, 17:00) με τον Λεβαδειακό θα σχηματιστεί στην προπόνηση της Τετάρτης. Η δε χρησιμοποίησή τους θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες καθώς και οι δύο απέχουν σημαντικό χρονικό διάστημα οπότε θα παίξουν κι άλλα κριτήρια. Ο Ράτσιτς είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον Ισπανό ο οποίος έως και την περασμένη εβδομάδα ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας παράλληλα της εκγύμνασης.