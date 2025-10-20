Η ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, συνδυασμένη με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, εξηγεί πολλά για το «διπλό» που έφερε τους «ασπρόμαυρους» μόνους πρώτους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα πανάξιο «διπλό» (0-2), το δεύτερο στη σειρά, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πριν το πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτυπωθεί στο τερέν, υπήρξε μια στιγμή μέσα στα αποδυτήρια που έδειξε πολλά για τον χαρακτήρα αυτής της ομάδας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πήρε τον λόγο μπροστά στους συμπαίκτες του και έδωσε το σύνθημα με καθαρά λόγια, ένταση και πάθος.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε το video με τον Σέρβο να απευθύνεται στους υπόλοιπους παίκτες και να τους θυμίζει πως το παράδειγμα υπάρχει ήδη: το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκεί, όπου ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, επέστρεψε και πήρε μια τεράστια νίκη.

«Παιδιά, το καλύτερο παράδειγμα για το πως θέλουμε να παίξουμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίζουμε τις δεύτερες μπάλες και, παιδιά, να το χαρούμε με τη μπάλα. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το», είπε, πριν καταλήξει στη φράση που έμοιαζε να συνοψίζει όλη τη νοοτροπία που ζητά ο Λουτσέσκου:

«Ξέρω, αν κάνω ένα λάθος, πίσω είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον και θα πάρουμε τους τρεις πόντους σήμερα».

Όλοι σχημάτισαν ένα κύκλο και φώναξαν δυνατά: «1,2…4, ΠΑΟΚ»! Μέχρι και ο Λουτσέσκου!