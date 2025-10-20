Ο Κωνσταντέλιας «σεληνιάζεται» με την ΑΕΚ: Όλες οι... ομορφιές του (vid)

Ένα βίντεο με όλες τις στιγμές... μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, αφού επικράτησε και κόντρα στην ΑΕΚ και μάλιστα μέσα στην «OPAP Arena» με 2-0, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 2-1. Για ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι στην «Ένωση» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας ένα υπέροχο τέρμα, κατά το οποίο έκανε μία ανεπανάληπτη προσποίηση στον Στρακόσια.

Ο νεαρός Έλληνας «μάγος» έχει σκοράρει τέσσερα γκολ κι έχει δώσει δύο ασίστ σε 16 παιχνίδια (τα περισσότερα που έχει με αντίπαλο) απέναντι στους «κιτρινόμαυρους». Όμως δεν είναι τα νούμερα αυτά καθ' αυτά που εντυπωσιάζουν, αλλά και οι ενέργειες από τις οποίες προέρχονται αυτά.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την τρομερή ασίστ που είχε κάνει πεσμένος στην Τούμπα στον Νάρεϊ, το υπέροχο κοντρόλ και την εκτέλεση από το πλάι στην Φιλαδέλφεια, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει απέναντι στην ΑΕΚ.